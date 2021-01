Bayonetta 3 : Hideki Kamiya espère nous dévoiler plus d'informations sur le jeu en 2021

Alors que nous sommes sans véritables nouvelles de Bayonetta 3 depuis son annonce en décembre 2017 , Hideki Kamiya, le père de la franchise, est revenu sur son développement récemment. En effet jusqu'à maintenant nous avons eu plusieurs interventions du monsieur sur les réseaux sociaux nous affirmant que le développement du jeu était sur de bons rails. Des nouvelles plutôt positives mais qui malheureusement ne suffisent pas pour rassasier les fans de la série.

Dans une interview téléphonique accordée au stream japonais Arcade Archives streams animé par Satoshi Hamada, Hideki Kamiya est revenu une fois de plus pour nous partager quelques informations supplémentaires sur Bayonetta 3 et de sa potentielle nouvelle annonce cette année.

Hamada : Je crois que vous êtes très occupé par vos nouveaux projets ? Kamiya : Eh bien, je suppose... nous avons travaillé sur de nouveaux projets comme Bayonetta 3, non pas que je puisse en dire trop... mais j'espère que nous pourrons faire le point au cours de l'année. Hamada : Je vois. Kamiya : - et donner des mises à jour sur quelques autres projets non annoncés aussi. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire cela, mais je l'ai dit quand même. Hamada : Ah, alors c'est comme ça, hein ? Kamiya : Le fait est que - j'essaie de faire beaucoup de choses cette année. Hamada : Je t'ai eu ! Merci pour le commentaire. Kamiya : S'il te plaît, garde un oeil sur nous. J'espère apporter un peu de hype dans cette industrie. Hamada : Je l'espère aussi ! J'aimerais vraiment vous voir réussir à faire des jeux AAA. En attendant, nous allons nous concentrer davantage sur les jeux classiques. Kamiya : Je vais faire de mon mieux, merci.

Il est vrai que jusqu'à aujourd'hui nous avons eu "seulement" un trailer du jeu. De plus, Platinum Games semble jongler entre plusieurs projets à la fois, dont notamment le mystérieux projet G.G, ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons pas eu de nouvelles annonces sur Bayonetta 3 jusqu'à maintenant. Peut-être que cette potentielle annonce dépendra des plans de Nintendo concernant ses jeux en 2021. Nous espérons que tout comme Hideki Kamiya cette année nous puissions enfin en savoir plus sur l'une des exclusivités les plus attendues sur Nintendo Switch.

Et vous, croyez-vous que nous aurons de nouvelles informations à nous mettre sous la dent en 2021 ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.