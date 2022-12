Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon : détails, prix et poids eShop du prequel de Bayonetta 3

Dévoilé par surprise lors de la soirée de The Game Awards 2022 (voir tous les détails ICI), Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est une préquelle de Bayonetta 3 qui sortira en exclusivité sur Nitnendo switch, l'année prochaine. C'est un jeu très différent de la série principale dans lequel il faudra diriger la jeune Cereza mais aussi son premier démon, Chouchou, l'irrésistible chat de Cheshire de Viola... Si, à première vue, on serait tenté de le voir comme un "petit" jeu, ce n'est finalement pas l'impression que donne son prix sur l'eShop : 59,99€ , un prix généralement réservé aux "grands" jeux. Le titre est actuellement en précommande sur l'eShop avec un poids pour l'instant arrêté à 3,9 Go . Notez tout de même que le jeu sera aussi disponible en version boîte. En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer et la présentation de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon ci-dessous ainsi que les captures d'écran de la fiche eShop du jeu.

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 mars 2023 . En attendant, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Il était une fois, une jeune sorcière nommée Cereza...

Bien avant de maîtriser les arts obscurs et de devenir celle que nous connaissons sous le nom de « Bayonetta », notre héroïne s'est jadis aventurée dans la forêt interdite d'Avalon. À ses côtés, Chouchou, le tout premier démon avec qui elle s'est liée et qui réside dans sa peluche. Incarnez à la fois Cereza et Chouchou dans une dangereuse forêt à la recherche d'un pouvoir qui permettra à Cereza de sauver sa mère.

Contrôlez à la fois Cereza et son démon

Unissez les forces de Cereza et de Chouchou pour vous défendre contre les fées d'Avalon et résoudre des énigmes. Utilisez le stick gauche pour mouvoir Cereza, lancer des sorts et entraver vos adversaires, et le stick droit pour diriger Chouchou et taillader et croquer vos ennemis.

Découvrez l'histoire de Cereza en explorant Avalon, la forêt enchantée inspirée des contes de fées.

La forêt d'Avalon est aussi belle que mortelle, et chaque zone semble avoir été minutieusement peinte à la main. Découvrez des séquences entièrement narrées en parcourant les pages colorées d'un livre de conte et explorez cette forêt enchanteresse... mais prenez garde, on raconte que ce lieu a dévoré plus d'une sorcière qui s'y serait perdue...