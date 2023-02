The Eyes of Bayonetta 3 disponible au Japon - aperçu des premières pages de l'artbook

Bayonetta 3 est un jeu magnifique par bien des aspects. Le jeu est une grande réussite pour PlatinumGames et l'un des jeux les plus dingues de la ludothèque de la Nintendo Switch. Si, comme votre serviteur, vous êtes fan, vous serez peut-être intéressé d'apprendre que comme les opus précédents, le jeu a droit à son livre d'art au Japon : The Eyes of Bayonetta 3. Ce magnifique livre référence de 384 pages liste les personnages, les monstres, les lieux, les accessoires (etc) à travers de magnifiques artworks dont vous pouvez découvrir près de 40 pages ci-dessous. Notez qu'il vaut mieux avoir fait le jeu avant pour éviter les spoilers. Pour le moment The Eyes of Bayonetta 3 n'est pas annoncé en dehors du Japon mais on peut retrouver une partie de son contenu dans l'artbook vendu dans l'édition Mascarade de la Trinité du jeu. Le livre est actuellement en vente sur Amazon Japon en version papier ou digitalisée.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Source : Gonintendo