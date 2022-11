Hideki Kamiya évoque déjà Bayonetta 4

Bayonetta 3 est l'un des gros hits de la fin d'année sur Nintendo Switch et on vous le conseille chaleureusement (lire notre test). C'est un jeu foisonnant et extrêmement bien réalisé qui surpasse dans la folie et la démesure les deux épisodes précédents (réunis). Sa fin est particulièrement forte avec de nombreux rebondissements... Lors d'une question posée sur le réseau social Peing, le créateur et vice-président de PlatinumGames, Hideki Kamiya est revenu sur cette fin dantesque, en expliquant que beaucoup de joueurs ne l'avaient sans doute pas bien comprise... Pour autant, celles et ceux qui ont terminé Bayonetta 3 ne devrait pas être surpris par ce qui va arriver dans Bayonetta 4 ! Si Hideki Kamiya en parle dès à présent, c'est qu'il veut que l'on sache que tout a déjà été bien pensé...

Attention Spoilers ! Si vous n'avez pas encore terminé Bayonetta 3, il y a plein d 'autres news qui vous attendent ICI.

Alors que faut-il comprendre ? Lorsqu'on joue à Bayonetta 3, on prend conscience que chaque épisode nous a proposé une Bayonetta différente... Ainsi, la dernière phrase qui apparaît dans le jeu : "A suivre dans la prochaine génération..." peut nous laisser penser qu'une nouvelle génération prendra le pouvoir dans Bayonetta 4, probablement aussi "dans une nouvelle génération" de console. A moins que Bayonetta ne monte un girls band ? Notez que PlatinumGames aurait aussi un spin-off de prévu si on en croit les déclarations d'Hellena Taylor sur l'affaire concernant le doublage de Bayonetta 3 (voir liens sur cette page).

En attendant, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

