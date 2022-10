Nintendo refuserait désormais la nudité dans les jeux de la Nintendo Switch

Apparemment, si on en croit le studio Gamuzumi, Nintendo aurait modifié sa politique d'approbation des jeux sur Nintendo Switch. Et désormais, la société japonaise n'accepterait plus de jeux montrant la poitrine dénudée des femmes. Alors que Gamuzumi a déjà publié plus d'une trentaine de titres sur l'eShop, dont certains très olé-olé (comme Sakura Santa dans lequel on trouve ce genre d'image- Attention, à ne cliquer que si vous avez au moins 16 ans) le studio explique que Nintendo n'a pas approuvé la sortie sur l'eShop de Hot Tentacles Shooter (dont vous pouvez avoir un aperçu ICI) car il ne correspondrait plus à la nouvelle politique de la console.

Sur Twitter, Gamuzumi a fait part de ses discussions avec Nintendo qui aurait confirmé au studio ne plus accepter de jeux avec "des seins non censurés" sous le prétexte que ce serait "un contenu obscène" qui pourrait nuire à la marque. Désormais, pour qu'un jeu tel que Hot Tentacles Shooter sorte sur l'eShop, il devra donc être censuré avant (ce que Gamuzumi est prêt à faire.)

Pour le moment, Nintendo n'a pas communiqué sur cette "nouvelle politique" et en l'état, il est difficile d'en dire plus. On sait que Bayonetta 3 va inclure un mode censuré cachant la nudité des personnages (voir ici). Cependant, Hideki Kamiya a assuré que Nintendo n'avait rien demandé et encore moins imposé un tel mode (voir là)...

En résumé, on ne sait pas si Nintendo va censurer ses jeux mais une politique d'approbation un peu plus stricte au niveau de la qualité des jeux ne serait sûrement pas de refus.... Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

So, the bad news first:



We received an answer from Nintendo and now we have a confirmation that they do not allow uncensored boobs on their consoles now.



???? https://t.co/fQBcGWDFEw