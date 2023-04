Sega se paie Rovio Entertainment et ses Angry Birds pour 775 millions de dollars

En ce climat tendu au niveau des rachats d'entreprise et de groupes dans le monde vidéoludique, la faute à Microsoft et son très commenté rachat d'Activision, l'entreprise nippone Sega continue son bonhomme de chemin et vient d'annoncer son tout dernier rachat. Annoncé officiellement sur ce lien, le rachat de Rovio Entertainment, qui possède le mastodonte Angry Birds, par Sega pour la modique somme de 775 millions de dollars (en comparaison des 68,7 milliards de dollars pour le rachat d'Activision par Microsoft ou les 3.6 milliards de dollars du rachat de Bungie par Sony) fait déjà bien parler de lui.

Les implications de ce rachat sont pour le moment plutôt floues mais il semblerait que celui-ci ne concerne que principalement le marché des jeux Mobile en Europe et aux États-Unis et l'arrivée de jeux estampillés Angry Birds sur les plateformes de jeux actuelles, soit la PlayStation 5, les Xbox Series et la Nintendo Switch (ou bien sa remplaçante).

Source : Segasammy