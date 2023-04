Nintendo Switch 2 : le premier jeu confirmé ?

Cela fait déjà des années que des rumeurs courent sur le successeur de la Nintendo Switch. Cependant, dernièrement, elles se sont multipliées... Aujourd'hui, beaucoup pensent que Nintendo pourrait annoncer sa nouvelle console dès cette année pour une sortie dans la foulée ou au plus tard en 2024 . Si tout ceci reste hypothétique à l'heure actuelle, le Youtubeur Doctre81 (dans une vidéo repérée par le site espagnol Nintenderos) a relevé une petite information sur le profil LinkedIn d'un développeur qui travaille actuellement sur le jeu Dune Awakening. Alors que Dune Awakening est actuellement prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, le profil du développeur indique que le jeu serait aussi prévu sur une "plateforme non annoncée". Evidemment, la seule "plateforme non annoncée" qui nous vient à l'esprit est la prochaine Switch. Alors, Dune Awakening est-il le premier jeu confirmé sur la prochaine console de Nintendo ? Seul l'avenir nous le dira.

Pour info, Dune Awakening est un jeu présenté comme un "MMO de survie en monde ouvert" dans l'univers des romans de Franck Herbert. Développé par Funcom, Dune Awakening n'a pas encore de date de sortie mais devrait être disponible d'ici la fin de l'année (sur PS5, Xbox Series et PC, du moins). Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez un trailer de ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintenderos