Nintendo Switch 2 : une rétrocompatibilité problématique

Alors que font surface des rumeurs diverses sur une possible annonce prochaine d'une nouvelle Nintendo Switch, les discutions sur le sujet se multiplient de part et d'autres. Ainsi, dans une vidéo récente, le programmeur Dimitris Giannakis alias ModernVintageGamer (MVG) spécialiste reconnu en émulation, modding pou encore en "portages impossibles" a soulevé le problème de la rétrocompatibilité de la nouvelle console avec l'ancienne. Pour lui cette rétrocompatibilité sera forcément problématique à cause de la puce embarquée de la console de 2017 : la puce NVIDIA Tegra X1 que l'on retrouve notamment sur les téléviseurs Android NVIDIA Shield de 2015 à 2018 et qui avait donc déjà du plomb dans l'aile à la sortie de la console. Pour MVG, si la Nintendo Switch 2 (quelque soit son nom) intègre une nouvelle puce (ce que tout le monde envisage forcément), les jeux de la Switch actuelle ne pourront pas fonctionner de base sur le nouveau matériel. Il liste cependant trois possibilités qui s'offrent à Nintendo. D'abord, Nintendo et NVIDIA pourraient assurer la compatibilité de la puce Tegra X1 sur la nouvelle puce, sachant que pour l'instant aucune nouvelle puce ne le fait et que cela demanderait énormément de travail... Il y a aussi la solution de l'émulation logicielle, à la manière de ce qui se fait sur les consoles Xbox Series. Nintendo pourrait aussi être tenté d'inclure dans les nouveaux modèles deux puces :la Tegra X1 et la nouvelle. Nintendo a déjà opté par le passé pour cette solution notamment sur Wii qui disposait de la puce de la GameCube pour pouvoir lire ses jeux. Dans ce cas cependant, Nintendo devrait inclure aussi un slot pour pouvoir insérer les cartouches des jeux de la console actuelle, à moins que les cartouches de la nouvelle console soient identiques. En tout cas, quelle que soit la solution finalement choisie par Nintendo, on le voit, la rétrocompatibilité ne coule pas de source et Nintendo devra batailler pour faire de sa Switch, une "plateforme perpétuelle".

En attendant d'autres détails, retrouvez la vidéo de ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle