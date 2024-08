Nintendo Switch 2 : la production de masse de la nouvelle Switch pourrait commencer le trimestre prochain

On sait que la prochaine Switch de Nintendo devrait être dévoilée d'ici mars 2025 . En attendant, les spéculations continuent autour de celle qu'on appelle communément Nintendo SWITCH 2 ou NS2. Cette fois, c'est le site MoneyDJ qui s'y colle en révélant que le fabricant taïwanais de semi-conducteurs, Weltrend Semiconductor, Inc s'apprêterait à voir ses commandes de consoles de jeux vidéo reprendre au troisième trimestre de cette année avec en ligne de mire les expéditions de nouveaux modèles de PlayStation 5, de Xbox Series X et de Nintendo Switch.

On sait déjà qu'une Xbox Series X2 est prévue pour les fêtes et qu'une PS5 Pro pourrait sortir au même moment... Quant à la NS2, pour le moment, c'est un mystère. Sortira-t-elle au cours de cette année fiscale ou après ? Nintendo a manifestement une carte à jouer... Cependant, il faudra attendre une annonce officielle de Nintendo pour en savoir plus.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Switch 2 : nouvelle rumeur sur une possible sortie après mars 2025

LIRE AUSSI :