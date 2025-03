Nintendo SWITCH 2 : un lancement à six millions ?

Dans moins d'un mois, Nintendo lèvera complètement le rideau sur sa Nintendo SWITCH 2 lors d'un Nintendo Direct spécial que l'on espère tous, d'anthologie.

Alors que la première Switch vient de fêter ses huit ans , son successeur reste toujours très mystérieux malgré une première présentation de la console.

L'attente est interminable et Nintendo prend son temps, faisant fatalement grimper l'impatience des joueurs.

En attendant le Jour J, l'analyste renommé Hideki Yasuda a publié un article dans GamesIndustry.biz dans lequel il explique que Nintendo préparerait la sortie de sa nouvelle console depuis longtemps et aurait même commencé sa production au cours du second semestre 2024 .

L'objectif étant de frapper un grand coup dès le lancement de la Nintendo SWITCH 2 en inondant le marché de consoles et en anticipant d'éventuelles ruptures de stock.

Le pari est risqué mais il peut s'avérer payant en donnant à Nintendo une longueur d'avance sur ses concurrents, plus particulièrement Sony.

Hideki Yasuda cite une projection de son cabinet d'étude, Toyo Securities qui table pour une sortie de la Nintendo SWITCH 2 en juillet 2025 et prévoit près de 6 millions d'exemplaires écoulés au cours du premier trimestre de sa commercialisation. Une projection qui semble déjà démesurée mais qui pourrait être pourtant, toujours selon Toyo Securities, bien inférieure à la réalité...

En même temps, la première Switch s'est écoulée à près de 4,71 millions d'exemplaires dans le monde au cours du premier semestre de sa commercialisation (sachant qu'il y avait des pénuries). On peut supposer que Nintendo espère faire mieux surtout que cela fait plusieurs mois que la première Switch reçoit principalement des "petits" jeux Nintendo, des remasters et des remakes, laissant penser que les ressources de la société sont allouées aux futures hits de la Nintendo SWITCH 2. Les jeux seront fatalement un facteur important du succès (ou de l'échec) de la console, avec ses spécificités et son prix.

Evidemment, encore faut-il que Nintendo réussisse son Nintendo Direct- un "bad buzz" est si vite arrivé ( et une avalanche de "bad buzz" aussi !)

En attendant d'en apprendre plus officiellement, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

