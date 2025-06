ROG Xbox Ally : Microsoft présente ses premières consoles portables Xbox, nouvelles concurrentes du Steam Deck et de la Nintendo SWITCH 2

Depuis la sortie de la Nintendo Switch, les appareils portables permettant de jouer aux jeux vidéo se multiplient. Et la tendance devrait se poursuivre plus tard cette année avec la sortie de la ROG Xbox Ally de Microsoft.

Présentée lors du Xbox Games Showcase, la ROG Xbox Ally s'adresse en premier lieu aux joueurs Xbox en apparaissant comme une offre complémentaire aux plateformes Xbox existantes. Mais la console portable vise globalement tous les joueurs, qui pourraient trouver dans la console, une bonne façon d'accéder à une grande partie de l'offre vidéoludique, et notamment à l'offre Xbox. La console, hyper puissante, se déclinera en deux modèles conçus en collaboration avec ASUS, alliant "la puissance de la Xbox à la liberté qu’offre Windows". Les deux modèles s'adressent, en théorie, à deux publics différents et devraient permettre à Microsoft de proposer sa console à deux prix différents- reste à savoir lesquels... Les consoles, tournant sous Windows 11, permettront de jouer de manière native, via le cloud, ou à distance avec sa console Xbox dans une autre pièce.

Dans le détail, cela donne :

ROG Xbox Ally équipée d’un processeur AMD Ryzen Z2 A, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD

la console portable essentielle, accessible à tous, du joueur occasionnel au passionné chevronné.

ROG Xbox Ally X équipée d'un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme (prêt pour les fonctionnalités IA), de 24 Go de RAM haut débit, de 1 To de stockage SSD, et des gâchettes à retour d’impulsion.

la console portable ultime, pensée pour les joueurs les plus exigeants.

XBOX, PARTOUT Puissance de la Xbox. Liberté de Windows. Savoir-faire de ROG. Expérience plein écran Xbox Accédez directement à l'expérience plein écran Xbox pour une expérience de jeu dédiée inspirée et optimisée spécifiquement pour les jeux portables.

Barre de jeux Appuyez sur le bouton Xbox pour accéder rapidement aux outils essentiels et aux widgets personnalisables avec la barre de jeu. Maintenez le bouton Xbox enfoncé pour parcourir toutes les applications ouvertes.

Bibliothèque agrégée Accédez aux jeux pris en charge où que vous alliez depuis Xbox et d'autres boutiques de jeux PC.

Le progrès vous accompagne Emportez toutes vos sauvegardes de jeu, modules complémentaires et succès avec des jeux compatibles Xbox Play Anywhere.

Obtenez une bibliothèque instantanée Diffusez des centaines de jeux de haute qualité à partir de la bibliothèque Game Pass , ainsi que certains jeux que vous possédez.

Diffusez avec Xbox Cloud Gaming (Bêta) Diffusez des jeux avec le cloud gaming, y compris certains jeux que vous possédez ou achetez (nécessite un abonnement Game Pass)

Achetez une fois, jouez n'importe où Téléchargez une sélection de jeux PC pour jouer où que vous soyez. Si vous possédez un jeu compatible Xbox Play Anywhere, vous pouvez y jouer sur PC, console Xbox et consoles portables compatibles, sans frais supplémentaires .

Lecture à distance Xbox Jouez à des jeux installés sur votre console Xbox à distance depuis votre ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally



Spécificités techniques des deux modèles de ROG Xbox Ally :

Finalement assez éloigné de la Nintendo SWITCH 2, les consoles ROG Xbox Ally auront tout de même fort à faire pour s'imposer au delà du cercle des joueurs Xbox, à moins que le prix des consoles soient compétitifs... Microsoft affirme que la ROG Xbox Ally "offre un excellent rapport qualité-prix pour jouer à des titres comme Clair Obscur: Expedition 33, Gears of War: Reloaded, Lies of P, South of Midnight et bien d’autres, où que vous soyez".

Les Xbox Ally et Xbox Ally X sortiront pour les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Thaïlande, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans de nombreux pays européens dont la Belgique, l'Espagne et la France. La date exacte et le prix des consoles, ainsi que les accessoires compatibles seront dévoilés ultérieurement.

Entre le Steam Deck, la Nintendo SWITCH 2 et les ROG Xbox Ally (sans parler des autres offres), les fêtes de fin d'année 2025 risquent d'être intéressantes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

