Microsoft annonce l'augmentation du prix des consoles Xbox Series X|S dans le monde entier - Tous les détails

La Nintendo SWITCH 2 débarque l e mois prochain dans un climat de crise économique et de guerre mondiale pour le moins anxiogène.

Cependant, et malgré une vague de mécontentement concernant le prix de la nouvelle console et de ses jeux, il semblerait que pour le moment, tout va bien pour Nintendo. Et certains pensent même que le lancement de la SWITCH 2 pourrait être historique.

Il n'empêche, les nouvelles surtaxes douanières frappant les importations aux Etats-Unis décidées par Donald Trump font des vagues. Après Sony qui a annoncé l'augmentation du prix de sa PS5 en Europe, au Royaume-Uni et en Australie, c'est au tour de Microsoft d'officialiser une augmentation générale des prix des consoles Xbox Series, de ses manettes et de ses jeux.

Si quasiment tous les territoires sont touchés, c'est aux Etats-Unis que l'addition est la plus salée.

En effet, la Xbox Series X voit son prix augmenter aux Etats-Unis, de 100 $ , ce qui fait que la console passe de 499,99 $ à 599,99 $ tandis que la Xbox Series S ajoute 80 $ sur sa facture et est désormais officiellement proposée à 429,99 $ . Du côté des accessoires aussi, on note des augmentations de prix pouvant aller jusqu'à 20 $ supplémentaires.

En ce qui concerne l'Europe, le prix des deux consoles augmente officiellement de 50 € ce qui fait que la Xbox Series X est désormais proposée à 599,99 € et la Xbox Series S à 349,99 €. Certaines manettes voient aussi leur prix augmenter jusqu'à 20 € . Pour plus de détails, retrouver les tableaux publiés par le site The Game Business (avec en prime les nouveaux prix pratiqués en Australie et au Royaume-Uni).

Notez que pour le moment, le prix des jeux n'augmente pas. Par contre, Microsoft annonce déjà que pour les fêtes de fin d'année, il faut s'attendre à ce que certains nouveaux jeux soient vendus 79,99 $ . Finalement le prix de Mario Kart World qui semblait être une exception pourrait bien devenir la norme en 2026 pour les "gros jeux".

A priori, les surtaxes douanières ne seraient qu'un des facteurs expliquant ces hausses de prix. Les coûts de développement (qui aurait quasiment triplé en cinq ans) la forte inflation et les fluctuations des taux de change entreraient aussi dans l'équation.

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 . En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

