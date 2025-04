Nintendo justifie le prix de 90€ de Mario Kart World et invite les joueurs à regarder le Nintendo Direct spécial du 17 avril 2025

Le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) semble déjà loin.

Par contre, alors que la sortie de la console se profile à l'horizon, les polémiques concernant le prix de la console et des jeux continuent d'alimenter les conversations.

Dans une interview publiée par IGN, Bill Trinen, vice-président des produits et de l'expérience joueur de Nintendo of America (réalisée le 3 avril dernier ) a justifié les prix proposés par Nintendo sur son site officiel, et plus spécifiquement celui de Mario Kart World.

Pour mémoire, Mario Kart World est proposé à 89,99 € la version cartouche et 79,99 € la version numérique sur le My Nintendo Store; un record pour un jeu Nintendo- voir détails ICI.

Mais pour Bill Trinen, il faut voir ce que le jeu propose d'abord. Il prétend que les prix des jeux "n'est pas tant une question de stratégie tarifaire que de simple considération" et explique qu'"à chaque fois qu'on regarde un jeu, on se concentre sur l'expérience, le contenu et la valeur ajoutée". Ainsi, en fonction du jeu et ce qu'il propose, Nintendo décide son prix.

Le prix de Mario Kart World peut paraître élevé mais son contenu est "énorme" et d'ailleurs Bill Trinen prétend que Nintendo n'a pas encore tout montré du jeu.

Il note que "pas mal de médias spécialisés ont déploré que le monde était vide et que la mode balade n'apportera pas grand-chose". Il conseille aux fans de ne pas rater le Nintendo Direct spécial Mario Kart World prévu le 17 avril prochain (voir ici) pour en savoir plus...

Ce qui est regrettable, c'est que Nintendo aurait pu, sans doute, facilement éviter le bad buzz mondial au niveau de prix (en tout cas concernant les jeux) car en faisant un tour sur le net, on se rend compte que de nombreuses enseignes propose Mario Kart World a un prix bien plus conforme aux jeux Nintendo actuels. Ainsi, Amazon liste Mario Kart World au prix de 69,99€ en version boîte, tout comme Cdiscount.

Il sera donc possible d'acheter des jeux Nintendo SWITCH 2 à un prix bien inférieur à celui avancé par Nintendo sur son site officiel. Les précommandes étant officiellement lancée demain , on suivra l'évolution des prix de près.

Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre news référence à ce sujet, régulièrement mise à jour, pour ne rater aucun bon plan.

Source : Ign