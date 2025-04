Nintendo Switch 2 - Les bons plans de précommande pour la console, les accessoires et les jeux sont ici

La Nintendo Switch 2 sera officiellement disponible à partir du 5 juin et ce serait mentir de dire que les tarifs annoncés n'ont pas refroidit les ardeurs de plusieurs joueurs. Heureusement la politique du Prix Maximum Conseillé permet aux consommateurs de pouvoir trouver les produits à différents tarifs selon les boutiques. Nous vous proposons ici un petit tour des boutiques ayant démarré les réservations de la console et des jeux. La liste sera mise à jour au fur et à mesure donc n'hésitez pas à revenir régulièrement.

La Console Nintendo Switch 2

Les jeux Nintendo Switch 2

Rune Factory: Guardians of Azuma

Date de sortie : 5 Juin 2025

Précommander sur amazon.fr au prix de 69,99€

Story of Seasons: Grand Bazaar

Date de sortie : 27 août 2025

Précommander sur amazon.fr au prix de 59,99€

Daemon Machina: Titanic Scion

Date de sortie : 5 Septembre 2025

Précommander sur amazon.fr au prix de 69,99€

Les accessoires Nintendo Switch 2

Caméra - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Alimentation Secteur - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Pochette de Transport 2-en-1 - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Pochette de transport - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Station d'Accueil - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Joy-Con 2 Gauche - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Joy-Con 2 Droit - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Support de recharge Joy-Con 2 - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

Paire de Manettes Joy-Con 2 - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

paire de Dragonnes Joy-Con 2 - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible

paire de Volants Joy-Con 2 - Nintendo Switch 2

Bientôt Disponible