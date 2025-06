Nintendo Switch 2 - Le choix de la rédaction pour le lancement de la console

Nous y sommes, 5 juin 2025, date de sortie officielle de la Nintendo Switch 2. Comme beaucoup, les membres de la rédaction a fait les boutiques pour s'offrir la console ainsi qu'un ou plusieurs jeux pour faire marcher cette fameuse console hybride. Mais à quoi va bien pouvoir jouer la rédaction dès demain ? La réponse ci-dessous !

Nous avons pris 2 Switch Pack Standard pour pouvoir jouer en famille de manière fluide car même si le split-screen est sympa, chacun son écran permet de mieux profiter des jeux. Notre manette Nintendo Switch Pro Monster Hunter nous a lâché il y a quelques semaines, donc nous optons pour une manette Nintendo Switch 2 Pro (que de toutes façons sera utile pour lancer les fonctionnalités en ligne).

Arwenna n’ayant pas fait Tears of the Kingdom, nous faisons le choix de le prendre en version Switch 2 (et nous nous séparons de la version Nintendo Switch). Pourquoi ne pas prendre juste le patch à 10 euros ? La mémoire de la console sera très certainement vite saturée et l’achat d’une carte SD Express ne nous semble pas une priorité, surtout à 256 Go. Attendre nous paraît pertinent, des cartes à plus garde capacité devraient arriver dans les prochains mois… Et souhaitant pour ma part me refaire Breath of the Wild, je vais aussi prendre cette version Switch 2 (hâte de découvrir Hyrule de nouveau et la fonctionnalité Smartphone qui m’intrigue au plus haut point).

Bien évidemment, Mario Kart World sera de la partie et lui aussi en deux exemplaires pour partir en road trip ensemble entre autres (grâce à plusieurs opérations intéressantes de reprise ou autre prix sur le web, on a réussi à s’en procurer deux pour moins cher qu’un seul exemplaire ! ouf !). Enfin, Street Fighter 6 est aussi un jeu qui nous semblait plus qu’intéressant pour un prix étant inférieur aux deux seasons pass inclus ! Le World Tour est un mode que nous souhaitons parcourir en plus de se tataner ensemble ! Et si ce n’est pas un peu Day One, Donkey Kong est d’ores et déjà précommandé (nous hésitons pour Cyberpunk, mais préférons attendre pour ne pas dès à présent commencer à parler de back log pleine…).

Ma petite famille et moi commandons pas moins de 3 Switch 2, grâce à des offres de reprise sympa sur nos anciennes consoles et accessoires. Une pour moi car c'est ma console principale, une pour ma chérie qui peut passer des heures a jouer en mode portable, et une pour ma grande qui attend le nouveau Mario Kart en trépignant après avoir retourné le dernier épisode.

Mario Kart World sera bien entendu de la partie pour que tout le monde y joue, mais en un seul exemplaire dématerialisé partagé. Il coute bien trop cher en cartouche. Street Fighter 6 sera aussi de la partie après la vente du jeu PS5 car il vient avec les DLC pour un prix raisonnable et je pourrai enfin m'essayer au online a moindre prix.

Et bien sûr je vais passer des heures sur F-Zero GX, meilleur jeu de course du monde (pas de discussion possible) enfin en HD, et aussi a faire crier les personnages de Soul Calibur 2! Entre ça et une tres bonne excuse pour refaire Tears of the Kingdom, on devrait pouvoir patienter jusqu'à Donkey Kong Bananza, mais au cas où, il n'est pas exclu de replonger dans le Kamurocho des années 80 avec Yakuza 0... si je trouve quelques jeux a vendre.

Je vais être honnête tout de suite : parmi les jeux du lancement, Nintendo Switch 2 Welcome Tour sera très probablement le premier à débarquer sur ma bécane. Un jeu qui, à en croire les premiers retours sur le site, ne sera pas le choix de prédilection au lancement de la Nintendo Switch 2. Pourtant, avec son approche un brin technique, agrémentée d’une vulgarisation de principes physiques — même si, soyons honnêtes, je n’y pige pas grand-chose —, il m’a littéralement tapé dans l’œil. Mais au-delà de la démo technique, il faut bien des « vrais » jeux pour se faire une idée de ce que la machine a dans le ventre. Et là, on peut compter sur les poids lourds.

D’abord Mario Kart World, que l’on ne présente plus, et qui promet une fois encore le nec plus ultra du jeu de course. Puis, Street Fighter 6... Ô Street Fighter 6 ! Merci, Saint-Capcom, d’avoir enfin daigné porter ce bijou sur une console Nintendo. Plus de dix ans après Street Fighter IV 3D Edition et suite aux innombrables rééditions issues de l’interminable catalogue Capcom, quel bonheur de retrouver un bon vieux jeu de baston en version portable.

Et Nintendo, bien décidé à conquérir le cœur des vieux briscards du rétrogaming, se résoud enfin exploiter le fabuleux — que dis-je, le géniallissime — catalogue de la GameCube. Cette console, injustement boudée à sa sortie, à une époque où le public préférait fantasmer sur les premières années rachitiques de la PS2, regorgeait pourtant de pépites. L’occasion parfaite de redécouvrir SoulCalibur II, mais surtout, SURTOUT F-Zero GX, une référence absolue du jeu de course typé arcade. Un genre hélas tombé en désuétude ces dernières années. Bref, voilà le tableau. Avec un tel line-up, on est presque prêt à avaler la pilule du prix de la console et des jeux — surtout si, comme moi, on les dégote à vil prix grâce à une salve de réductions bien senties.

Fan de Nintendo depuis toujours, il n'était pas possible pour moi de passer à côté de la sortie de la Nintendo Switch 2. J'ai précommandé la console sur la boutique en ligne My Nintendo Store, ainsi que les accessoires officiels, à savoir, la manette pro Nintendo Switch 2, la carte SD Express, et bien sûr la manette Gamecube. Bien sûr étant donné le prix explosif de Mario Kart World en physique sur cette boutique, vous comprendrez que je vais plutôt chercher d'autres solutions sur les autres boutiques...

Le premier titre a être arrivé 1 jour avant la console est Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. CD Projekt Red étant un des trop rares développeurs/éditeurs à avoir joué le jeu de proposer un jeu complet sur la cartouche, et pouvant me le permettre, j'ai souhaité à ma manière encourager cette action en faisant cet achat. Ayant déjà eu le jeu sur PS4 à son lancement, j'avais été pas mal refroidit à l'époque à cause des soucis de performances qui avaient été remarquées. Heureusement, à la manière de No Man's Sky, le studio n'a pas abandonné le jeu ni les joueurs, et à travaillé d'arrache-pied pour proposer une version du jeu qualitative. Et même si elle n'égalera pas les versions PC ou PS5, il faut avouer que cette version Nintendo Switch 2 est une occasion parfaite pour moi de re-découvrir cet univers atypique.

Comme beaucoup d'entre-vous le jeu que je lancerai en premier sera Mario Kart World. 12 ans que l'on se traine Mario Kart 8, et aussi bon soient-ils, on tourne quand même sacrément en rond même après la sortie des DLC de la version Deluxe. Je compte bien profiter à fond de ce nouvel opus, et pouvoir faire des parties endiablées en famille ou entre amis, que ce soit en local ou en ligne. Heureusement, nos abonnements Nintendo Switch Online sont également compatibles sur la Nintendo Switch 2. Le GameChat sera également une manière plus intuitive de jouer en ligne entre-amis, sans avoir son téléphone à côté avec un Discord de branché. Personnellement la caméra ne sera pas un achat du lancement, mais peut-être plus tard.

Comme beaucoup de mes camarades, il ne sera pas possible de passer à côté de Street Fighter 6. Si j'avais le jeu initialement sur PS5, je n'ai pas profité à fond de ce dernier, parce que je n'ai pas d'abonnement au PS+ (vous avez vu le prix ?!?). Préférant opter pour un seul abonnement online, le fait de voir le titre disponible sur Nintendo Switch 2 est une occasion parfaite de profiter de cet opus, en mode salon ou en mode portable ! Reste l'épineuse question du format choisi, la carte clé de jeu qui impose un téléchargement intégral... Ayant la fibre à un débit moyen-bas, j'espère ne pas passer trop de temps à télécharger tout le jeu... Une chose est sûre, je ne pourrai pas y jouer le jour J.

Savez-vous que 13 ans se sont déjà écoulés depuis la sortie de Bravely Default sur Nintendo 3DS ? Si le titre avait divisé à cause de sa fin, j'avoue en avoir encore un bon souvenir. Au point de reprendre le jeu sur Nintendo Switch 2 ? Je vous ai déjà dit que j'étais un être faible ? J'ai profité du petit prix du jeu, accompagné d'un bon d'achat pour le récupérer à 9,99€, il y a pire pour un RPG qui m'a laissé de très bons souvenirs. En espérant que le plaisir soit toujours au rendez-vous sur Nintendo Switch 2.

Bien qu'ayant l'âge d'avoir fait mes premiers pas vidéoludiques sur NES, je garde surtout un excellent souvenir d'enfance de la période Gamecube durant mes années collèges. Des heures et des heures à voyager sur les mers d'Hyrule de The Wind Waker, à castagner sur Super Smash Bros. Melee... Mais je garde surtout un très bon souvenir de Soul Calibur II et de son mode aventure qui m'a tenu en haleine durant des heures et des heures. C'est également le jeu qui m'a fait avoir mon premier crush vidéoludique avec la belle Seong Mi-na. Si Mario Kart World va bien sûr être poncé à outrance, autant vous dire que la Console Virtuelle, et plus précisément Soul Calibur II vont avoir quelques kilomètres au compteur.

Contrairement à mes camarades, l'acquisition de la Nintendo Switch 2 ne se fera pas le jour J, mais un peu plus tard. Je me procure la Switch 2 pour découvrir le nouveau Mario Kart World, comme sans doute l'énorme majorité d'entre nous, mais plus encore, en tant que retrogamer, je suis très curieux de voir ce que va nous proposer l'ajout des jeux GameCube sur le Nintendo Switch Online.

Grand fan des F-Zero et en particulier de l'opus GX, que je trouve encore tout à fait valable de nos jours, je suis impatient de pouvoir me (re)lancer dans ce jeu de course futuriste qui va sans doute engloutir mes week-ends, et plus généralement mon temps libre, d'autant plus qu'on pourra désormais y jouer en ligne. Hâte de voir si le jeu a été bien upgradé en conséquence...

Egalement grand amateur de Donkey Kong, j'ai hâte de pouvoir m'adonner dès le mois prochain au tout nouvel opus Donkey Kong Bananza, et connaissant Nintendo je pense qu'il nous réservera assez de surprises pour nous en mettre plein la vue et ce dès le mois prochain. La résurrection de Survival Kids m'interpelle également et je compte bien m'y essayer tout prochainement !