Donkey Kong Bananza était initialement un jeu de la première Nintendo Switch

Donkey Kong Bananza est à portée de manettes. Le premier "gros" jeu de la Nintendo SWITCH 2, post lancement, s'annonce énooorme. Tellement que le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a affirmé en mai dernier , que le titre n'aurait jamais pu sortir sur la première Switch.

Pourtant, il semblerait que, comme Mario Kart World et Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le développement de Donkey Kong Bananza, a bel et bien commencé sur la première Switch.

Dans une interview très intéressante publiée par IGN, Kenta Motokura et Kazuya Takahashi, respectivement, producteur et réalisateur du jeu, expliquent que si Donkey Kong Bananza était initialement prévu sur NS1, le jeu a pris une autre ampleur sur Nintendo SWITCH 2. Retrouvez ci-dessous, la traduction d'un passage de l'interview à lire sur IGN.

Pourquoi ce jeu était-il plus adapté à une sortie sur Nintendo Switch 2 plutôt que sur Nintendo Switch ou les deux ?

Kenta Motokura :

Ce jeu a initialement débuté son développement sur Nintendo Switch 1. À l'époque, nous utilisions encore la technologie voxel et réfléchissions à de nombreuses applications. Mais lorsque nous avons appris l'existence du développement sur Switch 2, nous avons réalisé que la meilleure implémentation de ces idées et de cette technologie se ferait sur Nintendo Switch 2.

Kazuya Takahashi :

J'ai déjà évoqué l'importance de la continuité de la destruction, et c'était un aspect que nous pouvions développer et offrir une expérience de jeu continue plus longue avec ce concept sur Nintendo Switch 2. Cela nous a permis de créer une variété extrêmement riche de matériaux et des changements d'environnement à très grande échelle sur cette nouvelle console. Et lorsque la destruction est au cœur du gameplay, un moment crucial que nous souhaitions préserver était celui où un joueur observe une partie du terrain et se demande : « Est-ce que je peux la casser ? » Parce que cela crée une surprise très importante et impactante pour lui, et c'était quelque chose qui était mieux réalisé sur Switch 2. Mais ce n'est pas seulement la puissance de traitement de la Switch 2 qui nous a séduits et nous a offert des possibilités intéressantes. Il y avait aussi la console elle-même, qui offrait des fonctionnalités comme le contrôle à la souris, que l'on peut utiliser en coopération pour qu'un deuxième joueur contrôle les explosions vocales de Pauline, ou DK Artist, un mode permettant de sculpter un grand nombre de voxels.