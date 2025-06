Pauline, new look, est bien l'héroïne de Donkey Kong Bananza

L'info avait été éventée (par un site Nintendo officiel) et, fort logiquement, le Donkey Kong BANANZA Direct de cet après-midi (ont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'a confirmée. La drôle de petite pierre violette qui accompagne Donkey est bien Pauline.

La Lady du tout premier Donkey Kong fait donc ses débuts en tant que personnage (presque) jouable et son duo avec Donkey Kong s'annonce irrésistible.

Si dans Super Mario Odyssey, nous avions retrouvé Pauline en femme fatale, chanteuse de jazz et maire de New Donk City, elle revient ici dans une version rajeunie, et, à priori, beaucoup plus espiègle. Désormais, Pauline n'a quasiment plus rien à voir avec la femme d'affaire du jeu Mario, si ce n'est qu'elle chante toujours. Pauline est d'ailleurs désormais une jeune chanteuse qui va se retrouver embarquée dans une aventure souterraine avec Donkey et se découvrir d'incroyables pouvoirs grâce à sa voix...

Transformé en "drôle de pierre" par les méchants de la VoidCo, Pauline pourra en effet utiliser sa voix à de multiples reprises. D'abord, contrairement à Donkey, elle parle (et est donc doublée vocalement). Ensuite, elle pourra aider le joueur à trouver son chemin ou encore transformer temporairement Donkey pour lui permettre de marcher sur l'eau ou même de voler. Le Donkey Kong BANANZA Direct nous a permis d'entendre une version chantée magnifique d'un thème bien connu des jeux Donkey Kong et c'est un moment magique. Que dire de plus, sinon, qu'n a hâte d'en entendre plus.

Notez qu'en mode coop, le second joueur pourra incarner Pauline, sans pouvoir la diriger directement toutefois, simplement pour lancer des attaques vocales ou scanner l'environnement.

Pour finir, le direct a aussi révélé que d'autres personnages bien connus de l'univers Donkey seront présents dans le jeu : Cranky Kong et Rambi !

Transformations Bananza : Pauline peut utiliser la puissance de sa voix pour transformer temporairement Donkey Kong et lui donner accès à de nouveaux pouvoirs aussi uniques que destructeurs. Ces transformations ont une durée limitée et consomment de la bananergie, que vous pouvez récupérer en ramassant de l'or. Parmi ces transformations, on peut noter la Bananza Kong qui rend DK encore plus puissant, la Bananza zèbre qui lui permet de courir plus vite et même de foncer sur de courtes distances, et la Bananza autruche avec laquelle il peut voler et lâcher des œufs explosifs sur ses ennemis. Coop locale : partagez les Joy-Con 2 et jouez à deux en coop locale en incarnant Donkey Kong et Pauline. Avec Pauline, lancez des attaques vocales en utilisant un Joy-Con 2 en mode souris. Vous pouvez aussi partager le jeu avec une autre console et jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare*2, ou encore inviter d'autres personnes à vous rejoindre pour une session de chat vocal ou vidéo en ligne via GameChat. Nouvelles têtes et visages familiers : Donkey Kong et Pauline vont faire la rencontre de nombreux habitants du monde souterrain au cours de leurs aventures pour découvrir ce que manigance la Void Company. En plus de faire la connaissance des immenses doyens, ils retrouvent des visages familiers comme Cranky Kong et Rambi. Ils auront également affaire à Grumpy Kong et Poppy Kong ainsi qu'à d'autres employés au service de Void Kong, le dirigeant de la VoidCo.

En attendant la sortie du jeu, retrouvez quelques images de pauline sur cette page et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

