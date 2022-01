Quand Super Mario et Bowser font de la pub pour Playstation

C'est une image insolite qui est en train de faire le tour de la toile. On y voit les silhouettes cartonnées de Mario et Bowser (issues de Super Mario Odyssey) orner la devanture d'un magasin dédié à... Playstation ! Alors, on ne sait pas si c'est totalement incongru ou, si c'est précurseur... Sait-on jamais ? Peut-être qu'un jour, Mario s'épanouira aussi sur consoles SONY ? Cependant, pour le moment, c'est encore de la science-fiction. Mais à priori, pas de quoi gêner ce Playstation Store qui se trouve dans la ville de Guangzhou (ou Canton) en Chine et qui, avec cette histoire, s'offre une publicité mondiale gratuite.

Pour voir de quoi il retourne, retrouvez ci-dessous, cette image postée par Daniel Ahmad alias ZhugeEX et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.