Donkey Kong Bananza : une exclusivité Nintendo Switch 2 jouable aussi sur... Nintendo Switch

C'est l'évènement de la journée pour les fans de Nintendo.

Grâce à un Donkey Kong BANANZA Direct dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI nous avons pu avoir un aperçu un peu plus large de ce le jeu avait à offrir.

Et si nous étions déjà convaincu, après ce Direct, on peut se demander qui ne l'est pas désormais (mais n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.)

Parmi les infos à retenir, il y a le fait que le jeu sera jouable à deux en local ou en ligne avec une seule cartouche grâce au GameShare. C'est à dire que vous pourrez jouer à avec un ami qui ne possède pas le jeu et cela aussi bien en local avec une seconde Nintendo SWITCH 2, qu'en ligne et dans ce cas vous pourrez aussi profiter du GameChat.

Par ailleurs, Nintendo l'avait déjà dit lors de la présentation de la console, mais en local, vous pourrez aussi jouer à deux, en partageant, toujours grâce au GameShare, votre exclusivité Nintendo SWITCH 2 avec un joueur possédant une Nintendo Switch 1.

A priori, l'écran sera alors un peu plus petit mais la première Switch fera office de second écran.

C'est dans tous les cas une super option, même s'il faut préciser que le mode 2 joueurs du jeu est assez limité : le joueur un dirige Donkey (et fracasse tout) tandis que le joueur 2 exécute quelques actions de Pauline (mais sans la diriger). En pratique le joueur 2 dirigera un réticule de visée (à la souris par exemple) pour lancer des attaques vocales ou encore pour copier des éléments à proximité.

Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet prochain en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2

