Nintendo UK ne diffusera pas le Nintendo Direct en live par respect pour cette période de deuil national

Malgré les incertitudes et les rumeurs de report suite à la mort de la reine Elisabeth II, Nintendo a annoncé un nouveau Nintendo Direct en date du 13 septembre à 16 heures (heure française) (Voir notre article dédié en cliquant ici). Cependant, les incertitudes (Voir notre article dédié aux rumeurs de report) quant au respect du deuil national anglais par Nintendo étaient fondés puisque Nintendo UK (la filiale anglaise de la firme) vient d'annoncer qu'elle ne diffusera pas ce Nintendo Direct en live comme toutes les autres antennes de l'entreprise " en signe de respect en cette période de deuil national".

Voici le communiqué officiel émis par le compte twitter de Nintendo UK :

Il faudra donc être patient pour découvrir ce Nintendo Direct en version anglaise (ou regarder la diffusion de Nintendo of America dans la même langue) puisque celui-ci ne sera diffusé qu'une heure plus tard sur la chaîne Youtube Nintendo UK.

As a mark of respect during this period of national mourning, we will not livestream tomorrow’s Nintendo Direct. It will be published as a video-on-demand on our YouTube channel at 16:00 (UK time) tomorrow.