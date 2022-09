It Takes Two- le Goty 2021 enfin officiellement annoncé sur Nintendo Switch

Ce n'était jusque-là qu'une rumeur, c'est désormais officiel It Takes Two, le Goty 2021 sortira bel et bien sur Nintendo Switch le 4 novembre prochain . Malgré les doutes de son propre créateur, (voir notre article ici), l'aventure en coopération de Cody et de May débarquera bien sur la console hybride pour enchanter les joueurs Nintendo Switch par ses innombrables qualités.

Au menu, sont programmées de la coopération locale sur le même écran ou sur deux Nintendo Switch mais aussi en ligne pour le prix d'un seul jeu (le second joueur pourra télécharger le Pass Ami donnant accès au jeu gratuitement).