Rune Factory 5 dévoile enfin sa date de sortie européenne sur Nintendo Switch

Enfin, les fans de la licence Rune Factory vont enfin pouvoir apprécier le dernier opus de la licence de Marvelous sur en Europe. Repoussé au début de l'année 2022, Rune Factory 5 a profité du dernier Nintendo Direct pour dévoiler sa date de sortie du le vieux continent. Il faudra attendre le début du printemps pour mettre la main sur ce nouvel opus. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Rune Factory 5

Partez pour une grande aventure dans un monde fantastique avec le dernier opus de la série de RPG de simulation Rune Factory. Après avoir perdu la mémoire, le héros atterrit dans une petite ville bénie par la nature. Là, il est recruté dans un groupe de gardes forestiers chargés du maintien de la paix, et sa nouvelle vie commence. En plus de ses tâches habituelles, le héros peut cultiver la terre, lancer une ligne dans la rivière voisine, et bien plus encore ! Faites équipe avec les habitants de la ville pour combattre les monstres et déclencher de puissantes attaques combinées - ce n'est qu'une des nouveautés de la série. Le décor est planté, et le rideau se lève sur une nouvelle aventure passionnante dans Rune Factory 5 !

Caractéristiques principales :

● Domptez les monstres ou faites équipe avec les habitants de la ville pour explorer un monde gigantesque.

● Défendez la frontière et soutenez votre communauté en tant que garde forestier chargé du maintien de la paix.

● Déclenchez des attaques combo d'une puissance unique avec vos coéquipiers.

● Cultivez des récoltes dans les champs.

● Trouvez l'amitié, l'amour et la famille avec une galerie de personnages hauts en couleur.

Développé par Marvelous Inc. et publié en Europe et en Australie par Marvelous Europe Limited et en Amérique du Nord par XSEED Games / Marvelous USA, Inc. Le lancement physique et numérique de Rune Factory 5 est prévu le 25 mars 2022 sur la Nintendo Switch en Europe et en Australie.