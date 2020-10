Chez Tamalou présente la Switch Letter de la semaine 44 - Quels remakes après Mario ? Et un Nintendo Direct Mini de folie !

Et nous voici le 30 octobre, veille d'Halloween et premier jour du re-confinement en France. Si le moral n'est pas au beau fixe pour certains d'entre-vous, n'hésitez pas à consommer sans modération votre dose de bonne humeur hebdomadaire en compagnie de notre ami Tamalou dans sa chronique Switch Letter retraçant les moments les plus marquants de l'actualité Nintendo Switch de la semaine.

Au menu de cet épisode quelques bons plans actuellement disponibles sur l'eShop, un Nintendo Direct Mini : Partner Showcase au contenu très appétissant, et bien sur la démo de Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui est enfin disponible ! Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, et vous disons à la semaine prochaine !

Nous vous invitons également à vous rendre sur la chaîne Youtube officielle "Chez Tamalou" pour découvrir tout le contenu qu'il propose. Prenez soin de vous !