No Man's Sky atterrira cet été sur Nintendo Switch

Le jeu procédural d'exploration de systèmes solaires d'Hello Games No Man's Sky viendra atterrir sur Nintendo Switch dès cet été . C'est une petite surprise de ce Nintendo Direct de Février 2022 , le jeu, controversé à sa sortie puis réhabilité à grands coups de mise à jour, issu de l'esprit de Sean Murray s'apprête à venir coloniser la console hybride via une version spécialement faite pour la puissance quelque peu en retrait de la console de Nintendo. Des images de cette nouvelle version sont visibles dans la toute première bande-annonce ci-dessous. Pour l'instant aucun prix n'a été communiqué mais nul doute que nous aurons plus d'informations dans les semaines à venir.

Inspiré par l'aventure et l'imagination qui nous fascinent dans les films de science-fiction classique, No Man's Sky vous présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d'action.



Dans No Man's Sky, chaque étoile est la lumière d'un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l'espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite. Dans cet univers infini généré de manière dynamique, vous découvrirez des lieux et des créatures qu'aucun autre joueur n'a jamais vus... et qui n'existeront peut-être jamais ailleurs.

Embarquez pour un voyage épique

Trouvez votre propre destin

Partagez votre voyage

La galaxie est un lieu vivant, autonome. Les convois marchands circulent entre les étoiles, les factions se disputent leurs territoires, les pirates traquent les imprudents, et la police veille. Tous les autres joueurs vivent dans la même galaxie, et vous pouvez choisir de partager vos découvertes avec eux sur une carte qui couvre l'espace connu. Vous verrez peut-être le résultat de leurs actions, en plus des vôtres…