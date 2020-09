Super Mario 3D All-Stars : de nouvelles rumeurs sur la sortie des remasters de Super Mario

C'est décidé. Désormais, à chaque fois qu'on parlera du prochain Nintendo Direct, on rajoutera des rires enregistrés comme dans des sitcoms. Et on pourrait faire la même chose avec les fameux remasters des Super Mario 3D dont on entend parler depuis mars dernier mais que rien n'est jusqu'à présent venu confirmé... Pour rappel, il semblerait que Nintendo prévoit de ressortir pour les 35 ans de sa mascotte, TOUS les Super Mario 3D sur Nintendo Switch en les réunissant dans une compilation mais aussi en les vendant indépendamment sur l'eShop. On retrouverait ainsi avant Noël des portages HD de Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 Mais ce n'est pas tout car dans la foulée, on retrouverait aussi une nouvelle version de Super Mario 3D World qui serait plus comme un nouveau jeu; une sorte de Super Mario 3D Switch qui inclurait de sniveaux du jeu original repensés ainsi que du contenu supplémentaire (voir détails là)

Un programme alléchant qui pourrait presque sembler trop beau pour être vrai ! Pourtant, à la rédaction, on veut y croire car Nintendo a tout intérêt à garder la main sur ses propres classiques que les jeunes générations ne connaissent pas et découvrent bien souvent via les émulateurs... Pour autant, les semaines passent et toujours aucune annonce! Se pourrait-il que tout le monde se soit fourvoyé ? Récemment, nous avons appris que la rumeur autour d'un Star Fox Grand Prix était en réalité un fake pour tromper les insiders...

Mais difficile de croire qu'il s'agisse d'un leurre. De plus, il reste encore une toute petite fenêtre : les remasters peuvent encore être annoncés ce mois-ci et sortir dans la foulée sur l'eShop (et en version boîte pour Noël.) C'est en tout cas ce que réaffirment les journalistes de Video Games Chronicle. Les remasters de Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy ​​et Super Mario Galaxy 2 vont être dévoilés incessamment sous peu. Par contre, en ce qui concerne le Super Mario 3D Switch il y a un doute. D'après le site, le jeu pourrait désormais voir sa sortie "décalée" en début d'année prochaine . La faute à... Pikmin 3 Deluxe !

En effet, le site prétend que Pikmin 3 Deluxe aurait du sortir bien avant mais que la crise du Coronavirus a retardé sa sortie. Désormais attendu le 30 octobre prochain , Pikmin 3 Deluxe pourrait donc avoir pris la place qui était au départ prévue pour accueillir la nouvelle version de Super Mario 3D World. Un jeu de chaise musicale qui ferait donc de Pikmin 3 Deluxe et de la compilation des 4 Mario 3D, les "gros" titres Nintendo de Noël;

Evidemment ce n'est qu'une rumeur de plus sur une rumeur. Nous mêmes, simplement par déduction, nous avions émis déjà cette hypothèse dans notre édito spécial dédié aux jeux prévus pour Noël sur Nintendo Switch (et que vous pouvez toujours lire ici.) Alors, on se détend et on patiente encore un peu... Si Nintendo doit faire des annonces pour les fêtes, fatalement elles arriveront d'ici peu (sans doute avant le briefing de Nintendo prévu le 16 septembre prochain .) peut-être par des tweets ou un Nintendo Direct, (rires) voire un Super Mario Direct (standing ovation) !

Source : Videogameschronicle