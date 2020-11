Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 45 en France - Nintendo qui reprend la tête du classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 44 (du 2 au 6 novembre 2020 ) qui nous est proposé, avec Nintendo qui reprend la tête du classement.

Décidément, le S.E.L.L. aura vu son classement à plusieurs reprises perturbé ces dernières semaines. Alors que FIFA 21 était la star des ventes en France depuis maintenant plus d'un mois, il perd malheureusement sa place de leader et arrive en deuxième position là où Animal Crossing : New Horizons, victime de son succès, vient à la première place plus fort que jamais. Avec l'arrivée du confinement, les familles ont dû se tourner vers des activités plus ludiques, conviviales et sportives. C'est pour cela que nous retrouvons Mario Kart 8 Deluxe à la troisième position et Ring Fit Adventure à la quatrième place. Tandis que Super Mario 3D All-Stars, lui se glisse à la cinquième place de ce podium. Une semaine aux couleurs de Nintendo mais qui sera vouée à être modifié avec l'arrivée des nouvelles générations de consoles d'ici peu.