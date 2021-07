Ring Fit Adventure : Le président de Nintendo donne des indices sur sa suite

Depuis sa sortie initiale le 18 octobre 2019 , Ring Fit Adventure a su à la fois faire des émules et conquérir son public avec plus de 7 millions d'exemplaires vendus et pas moins de 83/100 en moyenne Metacritic. Malheureusement depuis, à part une mise à jour sympathique mais anecdotique, la relève de Wii Fit ne donne plus de nouvelles, elle qui semblait être une nouvelle licence prometteuse.

Cependant, dans le dernier compte rendu de la réunion avec ses actionnaires, Shuntaro Furukawa (le PDG de Nintendo) a dévoilé quelques indices quant au futur du titre et de cette licence :

Depuis la sortie de Ring Fit Adventure en octobre 2019, la forte demande s'est poursuivie au Japon et à l'étranger. Il a vendu 7,38 millions d'unités dans le monde au cours jusqu'en mars 2021 (fin de l'année fiscale), et les ventes cumulées ont dépassé les 10 millions d'unités. Ce titre est également populaire en Asie, notamment en Corée, à Taïwan et à Hong Kong, même si les principales régions commerciales de Nintendo sont le Japon, les États-Unis et l'Europe. En ce qui concerne les développements futurs, je ne peux pas divulguer de plans précis, mais nous aimerions prendre diverses initiatives afin que beaucoup de gens continuent à jouer à ce titre.

Furukawa semble indiquer que nous devrions plutôt nous attendre à des mises à jour du titre, voir à une version améliorée à la Wii Fit Plus, plutôt qu'à une véritable suite. Seriez-vous partant pour continuer l'aventure Ring Fit ?

Source : Nintendo