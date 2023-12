Nintendo LIVE 2024 annulé à Tokyo suite à des menaces - Les Championnats du monde 2024 de Splatoon 3 et Mario Kart 8 Deluxe reportés

Nintendo vient d'annoncer que son festival annuel Nintendo LIVE 2024 prévu pour le week-end du 21 janvier 2024 à Tokyo était annulé en raison de menaces sur la sécurité du public et du personnel, entraînant l'annulation d'autres événements : la finale nationale de Splatoon Koshien 2023 ainsi que les championnats du monde 2024 de Splatoon 3 et de Mario Kart 8 Deluxe.

Dans un message publié sur le site officiel de l'événement, Nintendo fait état de "menaces persistantes visant ses employés mais aussi le public et le personnel de la finale nationale de Splatoon Koshien 2023 initialement prévu le week-end du 16 janvier 2024 et qui était comme un prélude au Nintendo LIVE 2024.

Les événements sont donc annulés et reportés à des dates ultérieures qui seront communiquées prochainement. Pour le moment nous n'avons aucun détail sur le contenu de ces menaces si ce n'est qu'elles ont été jugées suffisamment sérieuses pour prendre des mesures radicales afin d'assurer la sécurité de tous. Si d'autres détails nous parviennent, nous ne manquerons pas de les partager.

Traduction du message d'annulation du Nintendo LIVE 2024 :

La finale nationale de Splatoon Koshien 2023 a été reportée.

et

Annulation du Nintendo Live 2024 TOKYO

Nous vous remercions de votre fidélité à nos produits.

Nous aimerions annoncer que la finale nationale de Splatoon Koshien 2023, qui devait se tenir les 16 (samedi) et 17 (dimanche) décembre 2023 au gymnase Ota-ku Sogo à Tokyo, a été reportée aujourd'hui pour les raisons suivantes.

Raison du report

La société a reçu des menaces persistantes visant ses employés, et comme les cibles de ces menaces se sont récemment étendues au public et au personnel de la finale nationale de Splatoon Koshien 2023, la société a décidé de reporter l'événement, en accordant la plus haute priorité à la sécurité de ses clients.

La mise en œuvre du championnat du monde Splatoon 3 2024, qui est lié à la finale nationale de Splatoon Koshien 2023, sera également reportée. En outre, le Nintendo Live 2024 TOKYO des 20 et 21 janvier 2024, qui devait se dérouler en lien avec le Splatoon 3 World Championship 2024, sera annulé car il a été déterminé que la sécurité du public ne peut pas être assurée de manière adéquate, La phase finale du défi en ligne Mario Kart 8 Deluxe et le championnat du monde 2024 Mario Kart 8 Deluxe, qui devaient avoir lieu au Nintendo Live 2024 TOKYO, seront reportés.

Annulation des événements :

Nintendo Live 2024 TOKYO

Report de l'événement :

Finale nationale de Splatoon Koshien 2023

Championnat du monde Splatoon 3 2024.

Étape finale du défi en ligne Mario Kart 8 Deluxe.

Championnat du monde 2024 de Mario Kart 8 Deluxe.

Les dates des événements reportés seront annoncées sur notre site Web et sur notre compte X officiel dès qu'elles auront été décidées.

Nous sommes désolés pour les clients qui attendaient ces événements avec impatience et nous vous demandons de faire preuve de compréhension à cet égard.

Site officiel de Splatoon Koshien 2023

Site officiel du Nintendo Live 2024 TOKYO