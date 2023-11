Mario Kart 8 Deluxe - Clap de Fin avec notre vidéo de gameplay de la Vague n°6

Si il est bien un jeu qui aura maintenu sa vitesse de croisière tout le long de la vie de la Nintendo Switch, c'est Mario Kart 8 Deluxe. En plus d'offrir à cet opus une visibilité plus importante que sa version standard sur la regrettée Wii U, Nintendo proposait depuis le 18 mars 2022 d'investir dans le fameux Pass Circuits Additionnels, divisé en 6 vagues, et permettant aux joueurs de profiter de 48 circuits supplémentaires directement venus des anciens épisodes contre 24,99€. Ce 10 novembre 2023 , nous avons ainsi pu voir débarquer la 6ème et dernière vague du DLC, apportant dans son sillage la Coupe Gland et la Coupe à Épines ainsi que divers bonus comme un menu musique, de nouvelles tenues de Mii, l'arrivée de nouveaux personnages et même de nouveaux crédits de fin.

C'est donc aussi la dernière fois que nous nous retrouvons ici pour vous partager notre vidéo de gameplay de ces 8 derniers circuits, toujours en compagnie de Bébé Harmonie. Bon visionnage à tous, et attendons maintenant de voir ce que Nintendo réserve à la licence Mario Kart à l'avenir !