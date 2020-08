Star Fox Grand Prix n'existe pas - C'était un fake créé par Nintendo

Souvenez-vous, c'est une rumeur qui court depuis plus de deux ans déjà : Retro Studios travaillerait sur Star Fox Grand Prix, un mix entre Mario kart et Star Fox (voir ici) Un projet étrange qui revenait régulièrement sur le devant de la scène finissant par laisser penser qu'il existait vraiment. Aujourd'hui, on découvre grâce à ValveNewsNetwork que ce titre n'existe pas. Il s'agit à priori d'un leurre crée par Nintendo of America de façon à tromper et piéger les employés à l'origine des fuites... En réalité Retro Studios travaillait sur un autre projet de jeu d'action qui a depuis été annulé au profit de Metroid Prime 4.

L'histoire ne dit pas si les personnes à l'origine de la fuite ont été identifiées mais au moins, elle nous rappelle que même les sources qui semblent les plus fiables peuvent elles aussi être trompées.