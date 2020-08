New Nintendo Switch : nouvelles infos sur le prochain modèle de Nintendo Switch qui pourrait sortir début 2021

Vous en avez marre des rumeurs ? En voilà une nouvelle, spécialement pour vous. Le site japonais Economic Daily News vient de publier un article qui prétend qu'un nouveau modèle de Nintendo Switch sera lancé début 2021 . Une information que le site tiendrait de la chaîne de production... Ce n'est pas la première fois que l'on évoque une "New Nintendo Switch" ou une "Super Nintendo Switch" qui serait une évolution de la console actuelle à la façon des évolutions des consoles portable de la firme Game Boy, NDS ou 3DS...

Voilà les détails que le site donne au sujet de ce nouveau modèle :

La production de cette New Nintendo Switch débuterait au quatrième trimestre de cette année

Sa sortie se ferait avant mars 2021

Macronix, Pixart et Weltrend font partis des fabricants du nouveau modèle

Macronix s'occupe de la mémoire flash et des cartouches

Pixart fabriquera les Joy-Con "nouvelle génération" permettant de détecter notamment les gestes de la main

Weltrend s'occupera de l'USB PD (Power Delivery)

Longtemps nommé "Nintendo Switch Pro", ce nouveau modèle viendrait agrandir la famille Nintendo Switch tout en permettant à Nintendo de mieux appréhender l'avenir alors que la concurrence entre dans une nouvelle phase... Et si tout ceci reste encore au stade de rumeurs, cela va dans le sens d'une sortie rapprochée du prochain Zelda (qui ne peut sortir qu'accompagné d'une nouvelle console et vice-versa.) On espère avoir des informations concrètes à partager très prochainement même s'il est pas évident que Nintendo communique sur ce nouveau modèle s'il sort vraiment l'année prochaine...

Des rumeurs annoncent un Nintendo Direct cette semaine (ou peu après) et Nintendo organise un mystérieux briefing le 16 septembre prochain... Patience, donc.

