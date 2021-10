La Nintendo Switch OLED dispose d'un écran de protection qu'il ne faut surtout pas enlever

La Nintendo Switch - Modèle OLED est désormais disponible. Il s'agit d'un nouveau modèle et non d'une nouvelle console qui ne change rien à l'infrastructure de la console mais améliore pas mal de choses, à commencer par son écran : un écran OLED qui améliore grandement la qualité de l'image et sa luminosité. Cependant, contrairement aux écrans LCD que l'on retrouve sur les autres Nintendo Switch et qui sont en PVC, l'écran OLED est en verre, le rendant plus fragile et donc plus susceptible d'être brisé. Pour éviter cela, l'écran de la Nintendo Switch OLED est livré de base avec une protection d'écran anti-chocs. Il s'agit d'un film adhésif pré-appliqué à peine visible que l'on retrouve sur pratiquement tous les appareils dotés d'écran en verre et qui est censé éviter que l'écran se brise en mille morceaux ou même tout simplement se raye.

Dans le manuel d'utilisation de la console, Nintendo insiste sur le fait qu'il ne faut en aucun cas essayer de retirer ce film de protection- ce qui honnêtement semble de toute façon difficile... Par contre, vous pouvez tout à fait ajouter une autre protection de votre choix sur l'écran pour encore plus de sécurité.

Source : Theverge