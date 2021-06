La Nintendo Switch Pro va-t-elle être dévoilée aujourd'hui ?

Hier, Nintendo a dévoilé la date du Nintendo Direct de l'E3 2021 (voir les détails ICI.) Ce sera le 15 juin prochain . Cela nous laisse logiquement un peu de temps pour nous préparer et faire notre liste au père Noël Nintendo, des cadeaux que l'on aimerait bien recevoir à la fin de l'année (et même avant tant qu'à faire.) Seulement, il y a d'autres rumeurs à propos de Nintendo et plus spécifiquement de la Nintendo Switch Pro, "l'hypothétique' nouveau modèle de Nintendo Switch.

D'après ces rumeurs, Nintendo devrait officialiser l'existence du modèle "haut de gamme" de la Nintendo Switch, avant l'ouverture de l'E3 2021, le 12 juin pour permettre aux éditeurs tiers d'évoquer la nouvelle console dès l'ouverture du salon mais aussi de soulager le Nintendo Direct tout entier consacré aux jeux. On serait donc tenté de vous donner rendez-vous le 12 juin ou le 11 juin au soir pour vérifier cela mais une des rumeurs prétend que nous serons fixés bien avant cela et que l'annonce de la nouvelle console se fera... aujourd'hui, le 3 juin .

Alors certes, cela parait tôt (dix jours avant l'E3) d'autant plus que la source de cette rumeur est plutôt faible... Mais peu importe, cela ne va pas empêcher de nombreux fans de scruter les réseaux sociaux de Nintendo toute la journée dans l'attente de la précieuse annonce. En attendant que cela se vérifie (ou pas) n'hésitez pas à vous exprimer.

Pensez-vous que Nintendo va dévoiler sa "Super New Nintendo Switch XL 2 Pro U" aujourd'hui ? Plus tard ? Jamais ? Faites le nous savoir dans les commentaires.