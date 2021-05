Rumeur - La Nintendo Switch Pro disponible à la rentrée et dévoilée avant l'E3 ?

Alors que nous ne sommes plus qu'à deux semaines des festivités autour de l'E3, nombreux sont les joueurs de l'écurie Nintendo à attendre le constructeur au tournant. En plus des nouveaux jeux à sortir, beaucoup attendent de savoir si la fameuse Nintendo Switch Pro / XL / Super sera officialisée par le constructeur durant cet évènement.

Alors que nous avions pu profiter de quelques jours paisibles sans rumeurs, Bloomberg vient de lâcher un véritable pavé dans la mare ce jour. D'après les informations récoltées, cette nouvelle Nintendo Switch devrait être disponible courant septembre / octobre 2021 , et point important, elle remplacerait à terme les Nintendo Switch actuelles, laissant ainsi aux acheteurs le choix entre le nouveau modèle et la Nintendo Switch Lite. Outre cette information, toujours selon Bloomberg, la console sera révélée peu avant l'E3 pour que les éditeurs puissent avoir quartier libre afin de présenter les nouveaux jeux qui sortiront sur ce nouveau modèle.

Si nous avions appris il y a quelques semaines à demi-mots l'existence d'écrans OLED à destination d'un nouveau modèle de Nintendo Switch, sans compter les diverses rumeurs comme l'utilisation d'une nouvelle puce NVIDIA semblant confirmer l'arrivée d'un nouveau modèle, le fait que l'E3 de Nintendo puisse se concentrer uniquement sur les jeux dédiés à ce nouveau modèle pose bien sûr la question de la compatibilité desdits titres avec nos versions actuelles.

L'E3 n'a jamais été aussi prêt, et les réponses à nos nombreuses questions sans doute aussi. Nous attendrons donc avec impatience les premiers communiqués officiels de Nintendo sur le sujet avant de nous enflammer.

Exclusive: new Nintendo Switch, which would replace current $299 model, is planned for release in September-October. Announcment could be imminent, ahead of E3. with @debbywuintaipeihttps://t.co/0zXHkp6IU0