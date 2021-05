Universal Display Corp confirme l'existence de la Nintendo Switch Pro avec un écran OLED

Qu'on l'a nomme New, Super, Pro, XL,4K ou même "U" la nouvelle itération de la Nintendo Switch fait couler beaucoup d'encre ou, plutôt, fait chauffer beaucoup de claviers. Bien qu'il ne s'agisse à l'heure actuelle que de rumeurs, l'hypothétique nouvelle console fait en effet parler d'elle depuis plusieurs années- avant même que Nintendo ne lance la Nintendo Switch Lite (souvenez-vous) Cependant, plus le temps passe, plus l'éventualité de la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch s'impose puisqu'en élargissant la famille de la Nintendo Switch, avec un modèle "Pro", Nintendo pourrait tout à la fois capter un nouveau public tout en amorçant discrètement une transition vers une nouvelle génération de console.

Et si Nintendo reste toujours muet sur le sujet, la société Universal Display Corp, spécialisée dans la technologie OLED, vient, d'une certaine façon de lui griller la politesse. Lors d'un récent appel aux investisseurs, le PDG de la société Le PDG, Steven V.Abramson a fait directement mention d'"un écran OLED pour la "nouvelle Switch Pro" arguant que Nintendo avait choisi les écrans OLED pour bénéficier d'un "contraste plus élevé et de temps de réponse plus rapides"

Alors certes ce n'est pas une confirmation officielle mais difficile, après ça de nier qu'un nouveau modèle de Nintendo Switch est bel et bien en préparation avec un écran OLED comme l'affirmaient déjà certaines rumeurs (voir là. ) Reste ensuite à savoir (outre son nom) si la console sera accompagnée d'un nouveau dock vendu séparément (pour baisser le prix de ventes) et surtout sa date de sortie... On se doute bien que lorsque ce nouveau modèle sortira, le prochain Zelda sortira aussi (voir là).. Alors, la Super Nintendo Switch sortira-t-elle cette année ou l'année prochaine ? Espérons que Nintendo lèvera le voile prochainement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

