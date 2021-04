Découvrez la première Nintendo Switch XXL et 4K

Vous ne croyez toujours pas à la Super Nintendo Switch ? Ce nouveau modèle de Switch avec un écran XL et une compatibilité 4K qui pourrait sortir en fin d'année avec le nouveau Zelda ? Et bien, pourtant, ce modèle XL et 4K existe déjà. On peut même dire qu'il s'agit d'un modèle XXL voir XXXXXL ! Il est 650% plus grand que le modèle standard. Son poids est de 29,48 kg et ses dimensions de 30 "x 70". Créée par un habitué de ce genre d'exploit, du nom de Michael Pick à partir d'un écran de télé 4K encadré par deux Joy-Con géants, cette Switch XXL a la particularité de fonctionner parfaitement ! En effet, tous les boutons fonctionnent ! Alors certes pour atteindre les deux Joy-Con à la fois, il faut avoir de grands bras- ou alors jouer à deux ! Heureusement la Switch XXL 4K étant en réalité reliée à une Switch standard, il est possible aussi d'y jouer avec des Joy-Con standards. Evidemment certains trouveront ce genre d'exploit totalement vain et inutile sauf que Michael Pick a construit cette Super Nintendo Switch pour l'offrir à l'hôpital pour enfants de Saint Jude. Autant dire qu'en plus, c'est une très bonne action.

Retrouvez les détails de la construction de la plus grande Nintendo Switch au monde dans la vidéo ci-dessous.

Source : Nintendolife