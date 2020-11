GPD Win 3 : un pc gaming portable qui nous donne une idée de ce que pourrait être la Nintendo Switch Pro

Elle n'a pas encore été officialisée mais pour beaucoup, ce n'est qu'une question de temps. Nos lecteurs et les joueurs en général, aimeraient qu'elle se nomme Super Nintendo Switch, en référence à la Super Nintendo, à la rédaction on pencherait plutôt pour la New Nintendo Switch (façon New 3DS) mais l'appellation communément utilisée est la Nintendo Switch Pro. Quel que soit sa dénomination, cette console devrait, logiquement si elle existe, venir agrandir la famille Nintendo Switch tout en proposant une console plus haut de gamme et puissante. Cela permettrait à Nintendo de toucher un public encore plus large mais aussi, mine de rien, d'amorcer un changement de génération sans perdre son capital de joueurs (voir nos news précédentes.) Cela rapprocherait aussi la console de l'idée d'une "plateforme perpétuelle" comme les iPad / iPhone- voir ici. En tout cas, ce sont des extrapolations qui semblent de toute façon aller avec les évolutions de la société. Pouvoir jouer partout et n'importe quand à de "grands jeux" semble aujourd'hui très naturel. Que ce soit le Project xCloud de la Xbox ou même Stadia de Google, le marché tend à permettre une plus grande liberté faisant voler en éclat les carcans d'hier.

Ainsi, il y a de plus en plus d'appareils qui ressemblent à la Nintendo Switch. Pour être honnête, il y en avait déjà avant mais depuis le succès de la Nintendo Switch, il y a beaucoup de constructeurs qui n'hésitent pas à intégrer à leurs appareils des éléments de la console de Nintendo. C'est le cas du Win 3 de la société japonaise GPD qui est en réalité un PC Gaming portable (de la taille d'une Switch Lite) embarquant un Core i7-1165G7 (4 cœurs / 8 threads cadencés entre 1,20 GHz et 4,7 GHz) 16 Go de mémoire vive, le Wi Fi 6 et le Bluetooth 5. Il intègre aussi un Écran IPS 268 PPU de 5,5 pouces avec Gorilla Glass 5; un écran coulissant qui cache, pc gaming oblige, un clavier. On retrouve sinon sur le côté de l'écran, les "manettes" qui, si elles ne sont pas détachables, renvoient tout de même aux Joy-Con de la Switch de par le positionnement des sticks et des boutons. Autre petit détail "switchesque", le pc dispose d'un socle pour le poser et le recharger via une prise USB-C .Dans les démos présentées, on voit notamment le jeu Sekiro: Shadows Die Twice tourné tout a fait correctement mais aussi Red Dead Redemption 2 ou encore The Witcher 3. Mais vous pouvez juger vous même avec les vidéos ci-dessous.

Encore au stade de prototype, l'appareil n'est pas franchement très sexy- et il a reçu de très nombreuses critiques sur le et les médias spécialisés mais... Il nous fait espérer une Nintendo Switch Pro puissante, en tout cas suffisamment nous permettre de jouer aux jeux de la génération actuelle (ou plutôt de celle d'avant) sans forcément passer par le Cloud.

Alors seriez-vous intéressé par une "Super Nintendo Switch" ? Et espérez-vous qu'elle soit beaucoup plus puissante que la Switch actuelle, et pas simplement une version révisée comme la New 3DS par rapport à la 3DS ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sachant qu'on risque de reparler assez vite de cette hypothétique nouvelle Switch...

Red Dead Redemption 2 on WIN3. pic.twitter.com/s02Selgi7N — GPD Game Consoles (@softwincn) November 13, 2020