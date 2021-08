Nintendo confirme et s'explique sur les risques de brûlure (Burn-in) du nouvel écran de la Nintendo Switch OLED

Si les écrans OLED sont à priori de meilleure qualité que les écrans LCD, on leur prête aussi un défaut potentiel : les images rémanentes. C'est à dire des images "fantômes" continuant à s'afficher alors qu'elles ne devraient plus être à l'écran. Cela peut arriver après qu'un élément comme un logo par exemple soit rester très longtemps affiché sur l'écran. Il faut savoir que contrairement aux écrans LCD, les écrans OLED ne sont pas rétro-éclairés et chaque pixel est constitué de diodes qui s'allument ou s'éteignent ce qui augmente les risques d'images rémanentes. Généralement les images rémanentes disparaissent assez rapidement mais il arrive dans des cas extrêmes que les images restent imprimer pour toujours. C'est ce qu'on appelle une brûlure d'écran (ou burn-in.) Ce sont des cas rares qui ne se produisent que dans certaines précises et après une utilisation intensive... Mais alors que Nintendo s'apprête à sortir un nouveau modèle de sa Nintendo Switch avec un écran OLED, il est normal que les joueurs s'interrogent. Le site CNET s'est fait l'écho de ces craintes en interrogeant Nintendo sur ce sujet. La société japonaise leur a alors répondu qu'effectivement les écrans OLED pouvaient "subir une rétention d'images" mais que la Nintendo Switch avait une fonction de luminosité automatique mais aussi de mise en veille automatique permettant de réduire ce risque. Retrouvez la traduction du message ci-dessous :

Nous avons conçu l'écran OLED pour viser la longévité autant que possible, mais les écrans OLED peuvent subir une rétention d'image s'ils sont soumis à des visuels statiques sur une longue période de temps. Cependant, les utilisateurs peuvent prendre des mesures préventives pour préserver l'écran [en] utilisant les fonctionnalités incluses dans les systèmes Nintendo Switch par défaut, telles que la fonction de luminosité automatique pour éviter que l'écran ne devienne trop lumineux et la fonction de veille automatique pour entrer dans ' mode veille automatique après de courtes périodes de temps

Rappelons tout de même que c'est un problème rare qui n'affectera probablement que les joueurs jouant exclusivement au même jeu et laissant afficher le même écran pendant de longues heures, et cela pendant plusieurs jours, semaines ou mois d'affilé... C'est donc, logiquement, des situations extrêmes qui causent ces brûlures. C'est d'ailleurs bien souvent aux yeux des constructeurs ce qui justifie que le problème ne soit pas couvert par les assurances. Néanmoins, le problème existe et il faudra attendre les retours des joueurs et les premiers tests avant de savoir s'il affectera le nouvel écran de la Nintendo Switch.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo Switch (modèle OLED) est attendue le 8 octobre prochain. Pour plus d'infos, voir notre news spéciale.

VOIR AUSSI TOUTES LES SPECS DE LA NINTENDO SWITCH OLED ET DU NOUVEAU DOCK

Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous toutes nos news sur la Nintendo SWITCH OLED

Source : Cnet