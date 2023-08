La Nintendo Switch s'est désormais écoulée à 129.53 millions d'exemplaires dans le monde

Suite à la publication du bilan financier de Nintendo pour le 1er trimestre de l'année fiscale en cours (lire ici), on s'arrête sur quelques informations clés qui méritent toute notre attention. Entre le 1er avril et 30 juin 2023 , il s'est vendu 3,91 millions d'exemplaires supplémentaires de Nintendo Switch, dont 430 000 Nintendo Switch Lite, 640 000 Nintendo Switch (standard) et 2,83 millions de Nintendo Switch - Modèle OLED.

​Ainsi, au 30 juin 2023 , la Nintendo Switch s'est écoulée à 129.53 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre assez impressionnant même si inexorablement les ventes de la console baissent ce qui fait qu'on se demande si la Nintendo Switch finira par dépasser les ventes de la NDS qui culminent à 152,04 millions dans le monde .

