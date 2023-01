La Nintendo Switch détrône la Wii et devient la console la plus vendue en France

Nintendo vient de révéler quelques chiffres concernant les chiffres de ventes de sa console Nintendo switch en France. En 2022, la Nintendo Switch se serait écoulée a 987.000 exemplaires dans l'Hexagone portant le chiffre total à 7,09 millions de consoles en France. La Nintendo Switch surpasse ainsi en moins de six ans le précédent record qui était jusque-là détenu par la Wii (avec 6,3 millions d'exemplaires) et devient ainsi la console de salon la plus vendue en France. Pour comparaison, la PS4, toujours présente, s'est vendue à près de 6 millions d'exemplaires en France. Malgré un contexte jugé par beaucoup défavorable et des problèmes d'approvisionnement, 2023 s'annonce donc sous les meilleures auspices pour Nintendo et sa console avec en point d'orgue la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en mai prochain .

Retrouvez d'ici peu quelques chiffres ventes des jeux Nintendo en France

Source : Lefigaro