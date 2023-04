The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Rendez-vous le 13 avril à 16h pour l'ultime bande-annonce du jeu

Nous sommes aujourd'hui à un mois tout pile de la date de sortie officielle de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Nintendo nous donne rendez-vous pour nous dévoiler l'ultime bande-annonce du jeu dont nous ignorons encore pratiquement tout. Le rendez-vous est fixé pour le 13 avril 2023 à 16h00 heure française pour une nouvelle vidéo de 3 minutes environ. Scénario ? Gameplay ? Lore ? Espérons que cette fameuse vidéo saura maintenir la hype auprès des fans qui attendent le jeu impatiemment, et peut-être rassurer ceux qui, comme votre serviteurs, ont encore quelques craintes en pensant voir arriver un The Legend of Zelda : Breath of the Wild 1.5. Une chose est certaine dans tous les cas, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera officiellement disponible à partir du 12 mai 2023 sur Nintendo Switch.

Rendez-vous le 13/04 à 16:00 pour découvrir l'ultime bande-annonce de prélancement de The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom en direct sur notre chaîne YouTube. Cette bande-annonce durera environ 3 minutes.



