Zelda Breath of The Wild 2 : Monolith Soft continue son expansion et recrute en masse

Monolith Soft est un studio qui appartient à Nintendo et que l'on retrouve au générique de nombreux titres à commencer par les Xenoblade mais aussi Animal Crossing : New Horizons, Splatoon ou encore The Legend Of Zelda: Breath of The Wild (voir détails ICI) Selon toute vraisemblance on devrait retrouver le studio au générique du prochain Zelda que l'on espère découvrir bientôt sur Nintendo Switch. Ce n'est pas officiel mais le studio travaille actuellement sur un jeu lié à la licence. Alors à moins d'un Zelda Bowling (ou autre) on peut supposer qu'il s'agit de Zelda Breath of The Wild 2. En attendant d'en avoir (ou pas) la confirmation, on apprend qu'hier, le studio a annoncé qu'il allait connaître "une forte expansion" et a lancé de nouvelles offres d'emploi notamment pour des graphistes 3D et 2D.

Il y a désormais plus de 40 offres d'emploi sur son site internet dont certaines liées à la Legend. Depuis ces dernières années, Monolith Soft a pris de l'importance en ouvrant différentes succursales dont la dernière à Tokyo en 2019 et en augmentant toujours plus son nombre d'employés aujourd'hui évalué à 270.

Pour rappel, la suite de Breath of Wild (qui devrait nous ramener à Hyrule avec une nouvelle histoire mais aussi un nouveau gameplay) est l'un des jeux les plus attendus- toutes plateformes confondues même si depuis son annonce en 2019 et les premières images diffusées, aucune info officielle n'a été partagée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on devrait en savoir plus cette année. Alors, encore un peu de patience...

Source : Videogameschronicle