Zelda : Tears of the Kingdom - Le compte Twitter officiel dévoile un artwork d'un des nouveaux ennemis et la provenance d'une des nouvelles armes de Link

Le soufflet de la vidéo de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom retombe à peine que le compte twitter officiel de la licence Zelda enfonce le clou avec la publication d'un nouvel artwork d'un ennemi inédit du jeu encore jamais vu. Bien que celui-ci ne semble être qu'une forme avancée des nouveaux "Golem" visibles dans la vidéo de gameplay, ce nouvel ennemi pourrait aussi nous indiquer la provenance du lance-flammes de Link aperçu dans la bande-annonce de l'E3 2021.

Sans plus tarder voici la comparaison entre le lance-flammes de Link et ce nouveau "Golem". Il est à noter que celui-ci semble bien plus dangereux que ceux jusqu'alors montré, étant équipé à la fois d'un lance-flamme et d'un arc, il faudra donc vous méfier avant d'aller vous confronter à lui !