The Legend of Zelda Tears of The Kingdom : nouveaux records de speedrun - Le jeu terminé en moins d'une heure

Depuis la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ (et même avant...) les speedrunners rivalisent d'ingéniosité et de talent pour terminer le jeu en un temps record. Alors que le tout premier speedrun du jeu affichait un temps de 94 minutes, depuis quelques jours ce record à été abaissé à moins d'une heure . Un exploit sachant que le jeu exige de passer pas mal de temps sur l'île céleste du Prélude qui fait office de tutoriel et permet d'obtenir les quatre premiers pouvoirs de Link. A ce petit jeu, deux speedrunners se distinguent : Zdi6923 et Samouraï1man. Ainsi, Zdi6923 a terminé le jeu en 59 minutes et 22 secondes tandis que Samouraï1man est arrivé jusqu'aux crédits de fin en 58 minutes et 51 secondes. Pour info, il s'agit de speedrun Any%, c'est à dire de speedrun dont la seule règle est d'arriver à la fin quelque soit les moyens employés : bugs, failles, utilisation ou non d'amiibo, etc.

Retrouvez ci-dessous les vidéos de Zdi6923 et Samouraï1man qui ont chacun leurs astuces et leur propre chemin pour arriver jusqu'au boss final et le défaire. Notez que les deux speedrunners jouent au jeu version 1.1.1 de façon à utiliser le fameux glitch de duplication qui a depuis été corrigé dans la version 1.1.2. Evidemment, les deux vidéos contiennent des spoilers majeurs mais aussi pas mal d'astuces pour vaincre différents ennemis. Si vous voulez vous préserver un maximum de surprises, évitez de les regarder.

,

LIRE AUSSI : NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

ACHETER ZELDA TOTK SUR AMAZON - LIEN PARTENAIRE

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube