The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : déjà un premier speedrun - Un joueur termine le jeu en seulement 94 minutes

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est enfin là ! La fréquentation du site va en prendre un coup. Le jeu est titanesque et devrait vous prendre pas mal de temps. Bon, en même temps comme dans le titre précédent, rien n'est réellement obligatoire, une fois passée l'île céleste du prélude et votre aventure dépendra surtout de vous et de votre envie de vous perdre ou pas dans cet univers tentaculaire rempli de surprises. D'ailleurs, un joueur (via sa chaîne Youtube gymnast86) vient de publier la première vidéo de "speedrun" du jeu prouvant qu'il est une nouvelle fois possible, comme dans le jeu précédent, de dégommer le grand méchant avec un Link en slip et très peu de ressources, juste après avoir atterri sur la surface. En 1H34 et 33 secondes, gymnast86 a réussi à passer toutes les difficultés avec simplement quatre cœur et sans utiliser d'amiibo (pour récupérer des ressources). Signalons tout de même que ce genre d'exploit n'est pas donné à tout le monde mais aussi que, forcément, gymnast86 possède le jeu depuis quelque temps déjà. A priori, il n'a pas réussi à déglinguer le "roi démon" en une journée. Il lui a d'abord fallu découvrir et explorer le jeu pour en découvrir les secrets avant de pouvoir se lancer dans ce premier speedrun avec un attirail suffisant, Dans une vidéo publiée après son exploit, il explique d'ailleurs comment, il a réussi à passer toutes les étapes en récupérant les bonnes ressources aux bons endroits... On ne vous détaillera pas ses astuces pour abattre les différents ennemis sur son passage, et on vous déconseille vraiment de regarder sa vidéo mais sachez juste qu'l lui a fallu 42 minutes pour terminer l'île céleste du prélude et pas mal de temps ensuite pour booster ses capacités et récupérer quelques ressources utiles avant de s'engager dans le combat final. Cela n'en reste pas moins impressionnant même si ce n'est que le début et qu'il faut s'attendre à d'autres records d'ici peu. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre revue de presse ICI.

