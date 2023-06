Le subreddit consacré à l'émulation de la Nintendo Switch et aux mods de Zelda Tears of the Kingdom supprimé après trois ans d'existence

r/NewYuzuPiracy, le subreddit (un forum du site communautaire Reddit) consacré au piratage et à l'émulation sur Nintendo Switch, et plus spécifiquement à l'émulateur Yuzu a finalement été interdit et supprimé du site, plus de trois ans après sa création. Il est d'ailleurs étonnant que ce subreddit ait tenu aussi longtemps surtout en sachant qu'il a été créé, en mai 2020 , seulement deux semaines après la suppression d'un subreddit similaire (r/YuzuPiracy). Reddit aura donc pris son temps pour supprimer ce forum "en raison d'une violation de la politique de contenu de Reddit contre la création ou la reconversion d'un subreddit pour reconstituer ou servir le même objectif qu'un subreddit précédemment interdit ou mis en quarantaine."

Probablement que la sortie et le succès de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ a précipité sa chute. Le subreddit étant, selon PC Gamer, passé de près de 37 000 à 70 000 membres en quelques semaines, dans le sillage de la sortie du jeu, devenant le lieu de référence pour les discussions consacrées aux mods de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais aussi pour obtenir des liens de téléchargement illégaux du jeu. A ce stade, on ne sait pas si Nintendo est impliqué dans cette subite interdiction. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir si un r/NewNewYuzuPiracy aura fait son retour sur Reddit, quelque soit son nom...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent.

Source : Nintendolife