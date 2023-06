Zelda Tears of the Kingdom est-il meilleur que Zelda Breath of The Wild ? Lequel préférez-vous ?

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est désormais disponible sur Nintendo Switch et trois semaines après sa sortie, beaucoup de joueurs sont en train d'y jouer actuellement. C'est un jeu tentaculaire dont le contenu est tellement dense que les joueurs qui le voudront vont d'ailleurs pouvoir y jouer pendant encore très longtemps... Le jeu est un succès incontestable tant critique que public. Et s'il y a bien quelques joueurs qui "résistent, globalement c'est un véritable raz de marée. Plus de six ans après la sortie de The Legend of Zelda Breath of The Wild, il semble que Nintendo ait réussi un nouveau coup de maître.

Le nouveau jeu ressemble cependant beaucoup à l'ancien. On retrouve en effet énormément de mécanismes de jeu et la carte est la même. Cependant, il faut reconnaître qu'elle a été beaucoup modifiée en transformant des lieux, en transférant des points d'intérêts dans des endroits qui auparavant n'en n'avaient pas et en rajoutant beaucoup de vie sur les chemins des plaines d'Hyrule. De plus, la carte a été "étendue jusqu'au Ciel"... Certes, finalement, ce n'est pas la carte principale du jeu ni même la secondaire- le jeu renfermant une autre carte autrement plus "profonde", mais forcément cela change notre façon d'appréhender l'univers. Nintendo a vraiment beaucoup œuvré pour que le jeu ne soit pas perçu comme un simple "super DLC". Ainsi, même si c'est une suite, c'est un jeu qui peut parfaitement être joué par quelqu'un n'ayant jamais joué au jeu précédent. En outre à l'évidence, Nintendo a écouté les plaintes et les demandes des joueurs en intégrant au jeu, une histoire plus prégnante ou encore en ajoutant des Temples, en guise de donjons. Pour autant, Nintendo n'est pas revenu à une construction linéaire et conventionnelle. Quant aux Temples, ils n'ont rien à voir avec ceux, mythiques, d'Ocarina of Time ou Twilight Princess, et ne sont, en définitive, pas si différents des Créatures Divines du jeu précédent.

Avec tout ça, la grande question que l'on peut se poser est : lequel des deux jeux est meilleur que l'autre ? C'est une question difficile. The Legend of Zelda Breath of The Wild est le premier et en cela, il a pour lui l'effet de surprise. Il a brillamment su "revoir les conventions" de la licence Zelda, selon l'expression consacrée, en les dynamitant tout en opérant un retour aux sources. The Legend of Zelda Breath of The Wild est, en outre, un jeu extrêmement bien construit qui va au bout de sa logique de ne quasiment rien imposé au joueur.

Cependant, il semble, à première vue, difficile de revenir à The Legend of Zelda Breath of The Wild après avoir joué à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sans avoir l'impression que le jeu original est finalement assez vide. Dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, on ne peut quasiment pas faire un pas sans croiser un PNJ qui a des infos ou une quête secondaire dans sa besace ou des monstres à dégommer. Outres les Quêtes principales et les missions plus abondantes, le jeu inclut aussi énormément de Quêtes secondaires dont certaines imposantes qui peuvent se dévoiler seulement après des dizaines d'heures de jeu... Les points d'intérêts sont à l'évidence plus nombreux dans le nouveau jeu et les développeurs ont affiné la recette du jeu original pour mieux tout imbriquer et rendre l' exploration et la collecte de ressources plus intéressantes et gratifiante. Le nouveau jeu comporte en outre énormément d'améliorations parfois minimes, parfois plus importantes. La mini map intègre désormais une suite de chiffres permettant de mieux se repérer, par exemple. Les nouveaux pouvoirs de Link sont aussi mieux pensés que les modules qu'on n'employait pas forcément en dehors des moments exigeants leur utilisation. On pourrait aussi évoquer l'interface qui, à première vue, est la même d'un jeu à l'autre, mais profite en réalité dans le nouveau, d'un tas de petits ajustements qu'on aimerait d'ailleurs retrouver dans The Legend of Zelda Breath of The Wild. Mais tout ceci rend-il The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom vraiment meilleur que The Legend of Zelda Breath of The Wild ?

Dans le jeu original, crapahuter pendant de longues minutes dans la nature sauvage avant de tomber "par hasard" sur un colosse de pierre majestueux incrusté dans la roche d'une montagne faisait partie intégrante du plaisir que l'on avait à jouer sans qu'on ait forcément besoin qu'une énigme se cache dans ses ruines oubliées. L'aspect contemplatif était un des éléments forts de cet opus ou tout était nouveau. Les récompenses étaient rares, si ce n'est à travers l'émotion que l'on ressentait et la satisfaction d'avoir atteint l('objectif que l'on s'était fixé. Certes, il y avait déjà beaucoup de missions et même de sous-quêtes mais rien ne nous incitait vraiment à les suivre si ce n'est notre envie de les entreprendre. Idem pour les ressources ou les vêtements que l'on emmagasinait mais que l'on n'utilisait pas forcément.

A Nintendo-master nous avons donné 10/10 à The Legend of Zelda Breath of The Wild et "seulement" 9,5/10 à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Pour être exact, c'est votre serviteur qui a fait ce choix. A la rédaction, d'autres rédacteurs et rédactrices auraient fait un choix différent et on imagine qu'il en est de même pour vous. Personnellement, j'ai une préférence pour The Legend of Zelda Breath of The Wild même si après plus de 265 heures de jeu, je continue actuellement à jouer frénétiquement à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sachant qu'il me reste beaucoup de missions, sous-quêtes et sanctuaires à effectuer. Paradoxalement, je dirais que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est bien plus amusant mais en tant "qu'œuvre" ou même d'objet vidéoludique, je trouve The Legend of Zelda Breath of The Wild quasiment parfait. Après, il est clair que les deux jeux sont passionnants et très réussis. Il serait sans doute intéressant d'avoir l'avis des joueurs qui découvriront The Legend of Zelda Breath of The Wild après avoir joué à The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. En attendant, si vous avez joué aux deux jeux, n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel vous avez préféré.

LIRE AUSSI :

ACHETER ZELDA TOTK SUR AMAZON - LIEN PARTENAIRE

LIRE AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube