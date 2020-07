The Legend of Zelda : Breath of The Wild Artbook - La Creation d'un Prodige se dévoile chez Soleil Manga

Si vous êtes un amoureux des artbook mais que l'anglais vous rebute, peut-être êtes-vous passé à côté du superbe artbook The Legend of Zelda : Breath of The Wild : Creating a Champion, dédié comme son nom l'indique au dernier jeu Zelda en date. Et bien bonne nouvelle, les éditions Soleil Manga, s'occupant déjà de porter en France les mangas de The Legend of Zelda, viennent d'annoncer l'arrivée de l'artbook The Legend of Zelda : Breath of The Wild - La Creation d'un Prodige avec une traduction française en prime.

Attendu pour le 2 septembre 2020 en librairie, nous vous laissons ci-dessous la publication de Soleil Manga annonçant la bonne nouvelle, ainsi qu'un visuel de la couverture.

Caractéristiques de l'artbook :

496 pages

Illustrations et des anecdotes inédites

Format 233x311mm

Prix de vente : 39,98€

Date de sortie : 2 septembre 2020

Source : Facebook