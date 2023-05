The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a déjà son clone sur mobile

Il reste une semaine avant que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom soit disponible officiellement sur Nintendo Switch. Le jeu s'annonce pour le moins épique et tentaculaire en reprenant une bonne partie de ce qui a fait le succès de The Legend of Zelda Breath of The Wild tout en l'agrémentant de nouveautés, notamment avec de nouveaux "modules" comme Rétrospective permettant de faire remonter le temps à un objet ou encore Amalgame donnant la possibilité de faire fusionner ses armes avec des objets. De nouveaux pouvoirs inédits et prometteurs qui ont déjà donné des idées à certains... En effet, un utilisateur de Reddit a publié un extrait dévoilant la dernière mise à jour du "jeu" mobile Kung Fu Saga qui semble avoir déjà intégré ces nouveautés, si ce n'est dans son gameplay (si tant est qu'on puisse parler de gameplay pour ce titre) tout du moins dans sa pub. On moins, on peut dire que les développeurs n'ont pas perdu de temps ! Et ce n'est sûrement que le premier d'une longue série... Retrouvez la publicité en question sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et toutes les dernières infos sur le jeu ICI

Source : Reddit