Zelda: Tears of The Kingdom : les premiers avis sont là

La fête approche... The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est presque là... Et si le commun des mortels devra encore patienter un petit peu, certains médias ont eu la chance de pouvoir découvrir le jeu en avant-première en parcourant une démo de près de 50 minutes . L'occasion pour les Youtubeurs de faire leur plus belle tête de vainqueur mais aussi d'en apprendre un peu plus sur ce titre qui s'annonce aussi spectaculaire que tentaculaire. Il y a énormément de choses à retenir de ces premiers avis qui confirment notamment qu'une partie du jeu sera bien basée sur la construction et l'imagination des joueurs. En attendant de relayer les meilleures vidéos publiées, on vous a listé quelques sites sur lesquels vous pourrez lire- ou pas, une preview du jeu avec les liens pour pouvoir vous y rendre directement. Cependant, si vous voulez garder au maximum l'effet de surprise, manette en main, retrouvez ci-dessous quelques morceaux choisis qui vous en diront un peu, mais pas trop.

Le Monde :

De chaque accomplissement naît un petit émerveillement. La casquette d’ingénieur confère aux puzzles une saveur renouvelée. Tears of the Kingdom prouve qu’il peut se reposer sur les fondamentaux de Breath of the Wild sans pour autant se reposer sur ses lauriers.

Jeuxvideo.com

appréhender chaque situation de différentes manières

une suite qui diffère de son prédécesseur

une liberté hors du commun

la construction de véhicules est très facile (voir la preview)

IGN :

Pour l'instant, j'ai hâte non seulement de vivre cette expérience, mais aussi de voir comment l'énorme base de joueurs va faire et défaire ce jeu de façon aussi brillante que stupide. Chaque énigme et chaque conflit ayant un éventail de solutions aussi ridicule, les résultats seront probablement étonnants et divertissants à l'infini, surtout si l'on considère ce que les joueurs hardcore de Breath of the Wild font déjà depuis des années dans un jeu où l'on a souvent l'impression que l'on n'est pas censé faire ce genre de choses. Nintendo a repris cette idéologie et l'a légalisée dans Tears of the Kingdom et c'est immensément excitant, même si cela signifie qu'il y aura beaucoup de maladresses et de chutes hilarantes en cours de route.

Nintendo Life :

Le sous-estimé Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts fait à juste titre partie de la discussion depuis que Nintendo a révélé cet élément de gameplay mais, en pratique, il ne ressemble pas beaucoup au jeu de Rare. Le concept est le même, mais TOTK est beaucoup plus flexible et met moins l'accent sur les véhicules.

Bloomberg :

Il est difficile d'évaluer un jeu aussi tentaculaire que Tears of the Kingdom après avoir joué pendant seulement une heure, mais la combinaison potentielle de la merveille de Breath of the Wild avec la créativité de Minecraft en fait un autre grand gagnant potentiel pour Nintendo. En donnant aux joueurs encore plus d'outils (et autant de nouveaux problèmes à résoudre), Nintendo montre qu'il n'a pas peur de laisser les joueurs se perdre dans un monde ouvert massif avec peut-être les mécanismes les plus ouverts qu'il ait jamais mis en œuvre.

Game Informer :

En quittant ma démo pratique, je suis à la fois excité et intimidé par ce que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom apporte à la table. D'une part, j'ai hâte de voir à quel point nous pouvons devenir intelligents et presque révolutionnaires en utilisant ces divers mécanismes; c'est vraiment incroyable de voir Nintendo réagir à la créativité de la communauté dans Breath of the Wild avec une suite qui se penche sur la façon dont les joueurs ont utilisé les mécanismes d'une manière à laquelle ils n'auraient probablement jamais pensé. En donnant aux joueurs encore plus d'outils (et autant de nouveaux problèmes à résoudre), Nintendo montre qu'il n'a pas peur de laisser les joueurs se perdre dans un monde ouvert massif avec peut-être les mécanismes les plus ouverts qu'il ait jamais mis en œuvre.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 .

